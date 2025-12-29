Krešimir Sokač novi načelnik Policijske postaje Križevci

Križevački gradonačelnik Tomislav Katanović primio je 24. prosinca 2025. novog načelnika Policijske postaje Križevci Krešimira Sokača koji je na tu poziciju imenovan privremenim rješenjem. Na prijemu se razgovaralo o stanju sigurnosti u Križevcima te općenito suradnji grada i Policijske postaje Križevci u rješavanju pitanja od općeg interesa, a okupljeni su pohvalili dosadašnju suradnju. Gradonačelnik Katanović tom je prigodom čestitao novom načelniku Krešimiru Sokaču povodom stupanja na dužnost te mu poželio uspješan rad.