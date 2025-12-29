Krešimir Sokač novi načelnik Policijske postaje Križevci

Redakcija portala 0

Križevački gradonačelnik Tomislav Katanović primio je 24. prosinca 2025. novog načelnika Policijske postaje Križevci Krešimira Sokača koji je na tu poziciju imenovan privremenim rješenjem. Na prijemu se razgovaralo o stanju sigurnosti u Križevcima te općenito suradnji grada i Policijske postaje Križevci u rješavanju pitanja od općeg interesa, a okupljeni su pohvalili dosadašnju suradnju. Gradonačelnik Katanović tom je prigodom čestitao novom načelniku Krešimiru Sokaču povodom stupanja na dužnost te mu poželio uspješan rad.

Vezano
Društvo

Dodijeljeno 35 gradskih stipendija za deficitarna zanimanja

Društvo

Potpisan ugovor o dogradnji i rekonstrukciji COOR-a Križevci

Politika

Anamaria Koprić nova direktorica DAK-a još od sredine studenog

Politika

Grad nalazom revizije poslovanja Radija Križevci dopunio već podnesenu kaznenu…

Komentiraj

Tvoja e-mail adresa neće se nigdje vidjeti javno