U petak u Klubu kulture DJ Petar Dundov s lokalnim rezidentima

Ako govorimo o elektroničkoj glazbi i technu, Petar Dundov po svom talentu, glazbenom stažu i diskografiji spada među najplodonosnije hrvatske autore te svakako spada u sam vrh glazbenih izvoznih proizvoda, što potvrđuje nagrada Ambasador za najboljeg izvođača 2022. godine! Kao DJ i live performer nastupa u klubovima i na festivalima diljem svijeta (Berghain, Tresor, DC 10, Womb, Fuse, Melt, Time Warp, Awakenings, Labyrinth, Dimensions, Unsound, I Love Techno, Exit, Rainbow Serpent Festival, itd.).

Danas iza sebe ima veliki broj 12″ singlova te pet samostalnih albuma na kojima je prema brojnim kritičarima techno glazbu uzdignuo na viši stupanj, pa je tako njegov harmonični techno uspoređivan s radovima skladatelja poput Phillipa Glassa ili Jean Michela Jarra. Svojevrsna evolucija techno glazbe u Petrovoj interpretaciji posebno je vidljiva na njegovim albumima “Escapements”, “Ideas from the Pond”, “Sailing Off The Grid” te na posljednjem “At The Turn Of Equilibrium” objavljenom na kultnoj belgijskoj etiketi Music Man.

Uz Petra Dundova u križevačkom Klubu kulture u petak, 23. prosinca 2022. nastupaju i domaće snage: Ivan Šimonek, M SUN i KUNA. Početak je zakazan za 22 sata, ulaznice u pretprodaji koštaju 50 kuna i mogu se nabaviti u Art Rock Caffeu, Mail Boxes Etc. Križevci te online putem sustava Entrio.hr. Cijena ulaznice na ulazu u Klub kulture koštat će 60 kuna.