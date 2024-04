Istjerivači duhova opet u akciji

Sutra, u petak 12. travnja u Kinu Križevci se od 20 sati prikazuje film Istjerivači duhova: Ledena prijetnja. Novi nastavak u kina je stigao točno četrdeset godina nakon originalnog filma koji je ostavio dubok utjecaj na pop kulturu likovi, citati i prepoznatljiva glazba popularni su i danas.

Zbog originalnog koncepta, izvrsne glumačke postave, impresivnih specijalnih efekata i univerzalne privlačnosti teme paranormalnih pojava “Istjerivači duhova” dominirali su svjetskim kinima. Radnja prati tim istraživača paranormalnih pojava koji se suočava s rastućim brojem nadnaravnih aktivnosti u New Yorku. Glavni likovi, ekscentrični znanstvenici, pokreću posao i bacaju se na hvatanje duhova. Kroz humor, akciju i efekte film prati njihovu borbu dok pokušavaju spasiti grad od opasnosti. U novom, petom nastavku, priča se vraća na mjesto zbivanja originalnog filma, u New York i to u vatrogasni dom u kojem su ordinirali prvi istjerivači duhova. Isprva se čini da došljaci dobro kontroliraju situaciju, no gradonačelnik Walter Peck (William Atherton) striktno zabranjuje maloljetnoj Phoebe da hoda uokolo sa spravom za lov na duhove. Djevojčica se sprijateljila s pravim duhom Melody, a pojavio se i demon koji je sve pretvorio u led. U pomoć tad stižu originalni istjerivači duhova. Istjerivači duhova: Ledena prijetnja prikazuje se u svijetu već skoro dva tjedna i dosad je zaradio više od 100 milijuna dolara.