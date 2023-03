Dnevnik Pauline P. stigao u križevačko kino

U petak i subotu od 20 sati Kino Križevci prikazuje četvrti nastavak velikog akcijskog spektakla John Wick: Chapter 4. Glavni junak John Wick suočava se s dosad najsmrtonosnijim protivnicima i otkriva put do pobjede nad Visokim stolom. Prije nego što uspije zaslužiti slobodu, Wick se mora suočiti s novim neprijateljem i moćnim savezima diljem svijeta, te silama koje stare prijatelje pretvaraju u neprijatelje.

U subotu u 17 sati na repertoaru je obiteljski film Dnevnik Pauline P. Novi hrvatski film koji je nastao po istoimenoj dječjoj knjizi, ujedno i školskoj lektiri za 3. razred osnovne škole priča je o Paulini P., snažnoj, emotivnoj i duhovitoj djevojčici. Unutar školske godine pratimo njezine avanture u razredu i kod kuće te sve probleme koje ona uspješno savladava. Film se temelji na Paulininom dnevniku, a ona iz kritičke perspektive i uz komične situacije, govori o svojim problemima u prijateljstvu, ljubavi i obitelji. Radnja filma smještena je u stvarni svijet, s pokojim dodirom “čarolije”.

U nedjelju od 16 sati na programu kina je animirani film Nastavak zabavne animirane avanture Ups2!: Avantura se nastavlja. Drugi je to dio crtića Ups! Noa je otišao. Naši poznati mali junaci jure kroz avanturu koja zaustavlja dah, ispunjenu opasnim jurnjavama i zabavnim trenucima koji izazivaju smijeh. Bližio se kraj svijeta i postojala je opasnost da poplave unište sva bića na planeti. U Noinu arku redom su se ukrcale sve vrste životinja, od najveće do najmanje. Noina arka pluta otvorenim morem. Nakon tjedana nema zemlje na vidiku, zalihe hrane su pri kraju, a krhki mir između mesojeda i biljojeda mogao bi se narušiti svake sekunde. Nakon niza nesretnih događaja Finny se budi u neobičnoj koloniji ispunjenoj čudnim stvorenjima koja žive u harmoniji – pod prijetnjom vulkana! U utrci s vremenom, plimom i zastrašujućim potresima, on mora spasiti svoje prijatelje, obitelji i cijelu koloniju od potpunog uništenja.