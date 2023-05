Gong: Nije jasno po kojoj osnovi gradonačelnik obavlja besplatne poslove za trgovačko društvo. SDP najavio prijavu

Je li se gradonačelnik Mario Rajn “zaletio” kad se prošli tjedan, nakon pitanja koja smo mu poslali oko njegovog angažmana s privatnom tvrtkom Kontis, pohvalio na društvenoj mreži kako volontira u timu privatne tvrtke? Prema Zakonu o volonterstvu, njegova suradnja s trgovačkim društvom nikako se ne može nazvati volontiranjem jer je ono moguće samo u neprofitnim pravnim osobama, što trgovačko društvo nije. Pravnica iz Gonga Sanja Pavić, suradnica na projektima i aktivnostima fokusiranim na antikorupciju, transparentnost rada tijela javne vlasti i dobre vladavine, kaže da nije jasno po kojoj osnovi gradonačelnik obavlja (besplatne) poslove za trgovačko društvo jer se ne radi o volontiranju kako ga uređuje Zakon o volontiranju.

“Također, konkretni slučaj ne prati cilj i svrhu volontiranja kako je navedeno u člancima 2. i 3. Zakona. Navedeni poslovi bi trebali biti regulirani ili ugovorom o radu na određeno vrijeme ili ugovorom o djelu. Ako se sklapa ugovor o radu, radnik obavlja poslove osobno i prema uputama poslodavca i za takav rad prima plaću, dok je kod ugovora o djelu definiran odnos kojim se izvođač obvezuje obaviti određeni posao, a naručitelj se obvezuje platiti mu za to naknadu“, objasnila je Pavić.

Podsjetimo, Poslovni dnevnik prošli je tjedan na naslovnici objavio tekst o inovativnom proizvodu za nautičare (koji je razvila privatna tvrtka i za njega se zanimaju hrvatske i marine iz Španjolske, Grčke, Turske, Ujedinjenih Arapskih Emirata), a za predstavljanje proizvoda zadužen je Mario Rajn. Objavljena je i fotografija s najvećeg sajma nautičke opreme u Amsterdamu na kojem je u studenom prošle godine za privatnu tvrtku radio upravo gradonačelnik Rajn. Nakon pitanja koja smo mu poslali oko angažmana s privatnom tvrtkom, na društvenoj je mreži objavio da posao za njih obavlja volonterski i iz hobija. “Nekim gradonačelnicima je hobi ples, što je za svaku pohvalu, za neke je ples nemoguća misija pa se okrenu inovacijama“, poručio je križevački gradonačelnik.

Nije se zaletio samo gradonačelnik. Naime, njegov ured nam je prošli tjedan na pitanje o njegovoj ulozi u poduzeću Kontis odgovorio da “Gradonačelnik razgovara s potencijalnim partnerima na sajmovima koje posjećuje privatno o svom trošku“, no kad smo pitali koje je sajmove posjetio, odgovor je – samo ovaj u Amsterdamu. Tražili smo i presliku računa o troškovima putovanja i smještaja, no isti ured je odgovorio da se radi o privatnim troškovima nastalim za privatnog vremena gradonačelnika koje je on sam podmirio te da Grad tražene preslike računa ne posjeduje.

Na gradonačelnikove poslove s privatnom tvrtkom odmah su reagirali i oporbeni gradski vijećnici, a SDP-ovi Dejan Pernjak i Antonio Sirovec prijavit će gradonačelnika Marija Rajna Povjerenstvu za sprječavanje sukoba interesa, najavili su upravo u priopćenju medijima.

“Moram pohvaliti gradonačelnika Rajna za njegov poduzetnički pothvat, ali to ne bi trebao raditi kao volonter u privatnoj tvrtki, nego kao gradonačelnik volonter. Vjerujem da nema još ovakvih primjera u Hrvatskoj u kojoj javni dužnosnik na plaći poreznih obveznika ”volontira” u privatnom sektoru“, poručuje SDP.