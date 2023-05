Koja su zaduženja gradonačelnika za “implementaciju na tržište”?

Gradonačelnik Križevaca Mario Rajn zadužen je za predstavljanje i implementaciju proizvoda Docker, “revolucionarnog rješenja za pristajanje plovila u marinu” privatne tvrtke Kontis, točnije njenog odjela za istraživanje i razvoj. Objavio je to ovaj tjedan na naslovnici Poslovni dnevnik zajedno s fotografijom s najvećeg sajma nautičke opreme METS u Amsterdamu na kojem je u studenom prošle godine, zajedno sa zaposlenicima tvrtke Kontis, bio i križevački gradonačelnik. U kakvom je poslovnom angažmanu s privatnom tvrtkom, što točno za njih radi i koliko je plaćen za taj posao, pitali smo ga budući da nije uobičajeno da čelnik lokalne zajednice na sajmovima predstavlja privatne tvrtke. Odgovorio je da s tvrtkom nije u poslovnom odnosu i da je dio tima isključivo na volonterskoj bazi, bez naknade. O njegovom “hobiju” i aktivnostima vezanim uz nautiku i plovila javnost do sad nije znala. No, putovanja na sajmove koštaju. Cijena avionske karte od Zagreba do Amsterdama i nazad košta par stotina eura. Tko je platio putovanje i smještaj, je li gradonačelnik za taj put dobio i dnevnice?

“Gradonačelniku Mariju Rajnu nije isplaćena dnevnica jer je u to vrijeme bio odsutan od gradonačelničkih obaveza (slobodni dani). Privatne troškove snosio je sam, a posao koji profesionalno obavlja nije došao u pitanje“, odgovorila je službenica za informiranje, ali ne i konkretno tko je platio put i smještaj. Prema tekstu u Poslovnom dnevniku, za tehnološku inovaciju za čije je predstavljanje Rajn zadužen, već se zanimaju marine iz Španjolske, Grčke, Turske, Ujedinjenih Arapskih Emirata. Je li i križevački gradonačelnik sa spomenutom tvrtkom još negdje putovao osim u Amsterdam, plaćao avionske karte i smještaj i koja je uopće njegova uloga?

“Gradonačelnik razgovara s potencijalnim partnerima na sajmovima koje posjećuje privatno o svom trošku“, odgovorila je gradska služba o privatnim poslovima gradonačelnika. U imovinskoj kartici kao jedina primanja naveo je ona koja obavlja kao gradonačelnik i to 1932,18 eura mjesečno, dok dodatna primanja ili ostali prihodi nisu navedeni. On tvrdi da njegov angažman u privatnom poduzeću nije posao nego volontiranje, da uključuje samo njegove vlastite sposobnosti i privatno vrijeme izvan političkog angažmana te da nema naknade za rad i udjela koji bi se morali upisati u imovinsku karticu.

Poslovni dnevnik piše da oko ove tehnološke inovacije već traju pregovori s nekoliko domaćih i inozemnih marina u kojima će se postaviti šest pilot Dockera. S obzirom da je križevački gradonačelnik naveden kao onaj koji je zadužen za predstavljanje i implementaciju proizvoda, znači li to da on pregovara s domaćim i stranim marinama? Sa svojim volonterskim angažmanom popodne se, nakon što smo mu poslali pitanja u vezi ove priče, pohvalio na društvenoj mreži, iako je to mogao učiniti i u srijedu kad je objavljen tekst ili lani u studenom kad je inovaciju predstavljao u Amsterdamu. Napisao je da je ponosan na ovaj projekt i na činjenicu da ovakve velike ideje nastaju u Križevcima. Da budemo precizni, tvrtka u kojoj volonterski radi križevački gradonačelnik registrirana je u Sesvetama.