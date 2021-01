Hrvatska verzija Silicijske doline: Radnik izvodi radove na impresivnom startup sjedištu

Infobip, vodeća IT kompanija u Hrvatskoj i regiji, aktivno radi na projektu još jednog startup kampusa – onog u Zagrebu, nakon što su već otvorili jedan u istarskom Vodnjanu. Hrvatska metropola tako napokon dobiva infrastrukturu kakva je postala uobičajena u Silicijskoj dolini i s kojom može takmičiti za titulu regionalnog startup sjedišta.

Zagrebački kampus, koji nosi naziv Alpha Centauri po nama najbližem Sunčevom sustavu i nimalo skromnoj, ali već opravdanoj poslovnoj težnji osnivača Infobipa, spreman je za početak unutrašnjeg uređenja. Veliku reportažu o ovom građevinskom i poduzetničkom pothvatu donio je Jutarnji list, a nama je zanimljiva iz razloga što je križevački Radnik izvođač radova.

Drago Črček, glavni inženjer gradilišta u tvrtki Radnik, ispričao je brojne detalje oko same gradnje, oko koje su brojni detalji proračunati unaprijed. Zagrebački arhitekti iz tvrtke 3LHD, studija za arhitekturu i urbanizam, isprojektirali su betonske elemente koji izlaze iz objekta i u podne stvaraju točno određenu sjenu tako da sunce ne bliješti na monitorima. Črček dodaje da je i po pitanju drugih aspekata gradnje sve puno sličnih, vrhunskih detalja.

“Kombiniran je beton, staklo, metal i biljke. Primjerice, beton je takozvani vidljivi beton, koji je sam po sebi toliko fine teksture da se koristi za fasadu. Nije ga čak nužno niti obojiti. Staklo koje se koristilo za fasadu ima vrlo nisku refleksiju. To znači da je dobro za biljke u prostoru kampusa, ali isto tako i za ljude, jer i mi isto volimo sunce, a naročito u zimskom periodu. Međutim, tu uskaču biljke, koje na području do vrha trećeg kata, znači u dijelu zgrade koji je namijenjen poslovnim aktivnostima, preko ljeta stvaraju prirodan hlad. Znači, rade zelenu fasadu. Na gornjem dijelu objekta to se postiže s metalnim dekorativnim elementima, ali čija je funkcija i ta da pomogne u stvaranju pasivne toplinske zaštite”, pojašnjava Črček za Jutarnji list.

Završetkom Alpha Centaurija Zagreb će sve više opravdati status regionalnog startup sjedišta – huba. Broj startupa u Hrvatskoj raste pa se trenutačno procjenjuje da ih je oko 500, a većina je smještena upravo u Zagrebu. Jedino što metropoli još nedostaje su startup kampusi, ali i to će izgradnjom Infobipovog Alpha Centaurija biti riješeno.