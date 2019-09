Brza cesta nije dovela nove kupce

Kada je krajem lipnja Sabor donio Zakon o subvencioniranju stambenih kredita, Vlada ga je predstavila kao mjeru kojom potiče demografsku obnovu jer pomaže u rješavanju stambenog pitanja za mlade. Tim Zakonom uređuje se subvencioniranje stambenih kredita koje građani, mladi do 45 godina, uzimaju od kreditnih institucija za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnju kuće. Država putem Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama subvencionira dio ukupnog iznosa obroka ili anuiteta u prvih pet godina otplate stambenog kredita. Pri tom cijena nekretnine po metru kvadratnom ne smije prelaziti 1.500 eura, kredit ne smije biti viši od 100 tisuća eura u kunskoj protuvrijednosti, a rok otplate ne smije biti kraći od 15 godina. Visina subvencije ovisit će o indeksu razvijenosti mjesta na kojem se nekretnina kupuje, odnosno gradi, te će se kretati od 30 do 51 posto iznosa rate kredita. Sve to, međutim, nije probudilo uspavano tržište nekretninama u Križevcima.

Potražnja je slaba

– Ove godine, u odnosu na prošle dvije, smanjen je interes za kupnju nekretnina putem državnih subvencija. Prijašnjih godina dolazilo je do manjeg povećanja cijena radi subvencija, jer se u kratkom roku podigla potražnja, no ove godine potražnja je slaba – rekao je Neven Husinec iz križevačke agencije za nekretnine Mali svijet.

Objasnio je da su, za razliku od poskupljenja u ostatku zemlje, cijene stanova i kuća u Križevcima već godinama nepromijenjene.

– Slaba je ponuda, ali slaba je i potražnja. Tražene cijene u početku prodaje znaju biti vrlo visoke, što može dovest do zaključka kako su cijene porasle. No stvarne cijene, po kojima se nekretnine prodaju, u dosta slučajeva su puno manje – rekao je Husinec, inače član Vijeća Udruženja poslovanja nekretninama pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Nekretnine najviše kupuju mladi iz okolnih sela

Takvo stanje, objašnjava, posljedica je slabe kreditne sposobnosti građana pa se nekretnine skuplje od 60 tisuća eura jako teško i dugo prodaju.

– Odlazak mladih, niske plaće i manjak kvalitetnih radnih mjesta doveli su do stagnacije u prometu nekretnina i takva situacija traje već duži period. Brza cesta sa sobom nije dovela nove sugrađane, to često napominjem jer me ljudi pitaju kupuju li Zagrepčani stanove i kuće u Križevcima. U Križevcima nekretnine kupuju najviše mladi iz okolnih sela – rekao je križevački stručnjak za nekretnine Neven Husinec.

Na natječaj za subvencionirane kredite mogu se prijaviti svi mlađi od 45 godina koji u svom vlasništvu nemaju stan ili kuću. Prijave počinju od 10. rujna, kada APN otvara javni poziv. (GPP)