O životu kao svemirskoj pojavi u utorak predaje dr.sc. Nenad Raos

Život postoji samo na Zemlji – koliko za sada znamo. No nova istraživanja planeta u i izvan Sunčeva sustava te nove teorije o postanku života vode do zaključka da život nije nešto što postoji i može postojati samo na Zemlji, nego je općesvemirska pojava. “Život kao svemirska pojava” naslov je znanstveno-popularnog predavanja dr.sc. Nenada Raosa koje će se održati u Multimedijalnoj dvorani Gradske knjižnice “Franjo Marković” u Križevcima, u utorak 28. 5. s početkom u 19:30 sati.

Predavanje organizira križevačka astronomska udruga Perzeidi, uz suorganizaciju Gradske knjižnice “Franjo Marković” Križevci te uz podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Republike Hrvatske. Uvod u predavanje održat će dr.sc. Andrej Dundović iz udruge Perzeidi.

Predavač dr.sc. Nenad Raos znanstvenik je u području kemije, umirovljeni znanstveni savjetnik sa zagrebačkog Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada. Uže mu je područje profesionalnog interesa teorijska kemija (konformacijska i topološka analiza) biološki zanimljivih kompleksnih spojeva te bioanorganskom kemijom. Uz znanstveno i akademsko djelovanje, Raos se još od studentskih dana bavi popularizacijom znanosti pišući za časopise Prirodu (kojoj je sedam godina bio i glavni urednik), Čovjek i svemir, ABC tehnike, Smib, Modru lastu, a u posljednje vrijeme i za mrežne stranice Zg-magazin te BUG online. Autor je i 13 znanstveno-popularnih knjiga od kojih je posljednju, „The Cookbook of Life – New Theories on the Origin of Life“ (izdanu 2018. godine) namijenio i međunarodnoj publici napisavši je originalno na engleskom jeziku. Urednik je rubrike “Kemija u nastavi” u časopisu Kemija u industriji, za koji piše i redovite komentare. Nagrađen je Državnom godišnjom nagradom za promidžbu i popularizaciju znanosti 2003. godine.

“Život kao svemirska pojava” drugo je predavanje u seriji znanstveno-popularnih predavanja na temu Svemira astronomske udruge Perzeidi. Ova predavanja dio su šireg projekta pod nazivom “Upoznajmo Svemir” kojeg podupire Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Republike Hrvatske. Cilj je projekta povećati interes za prirodne znanosti u križevačkom kraju javnim predavanjima za širu publiku te edukacijskim programom za djecu i mlade. Na javnim predavanjima gostuju znanstvenici i stručnjaci koji upoznaju publiku sa tematikom Svemira iz različitih aspekata, a edukativni programi za školarce kojeg provode članovi udruge Perzeidi obuhvaćaju radionice astronomije, kozmologije i moderne fizike te organizirana promatranja zvjezdanog neba. Udruga Perzeidi iz Križevaca popularizacijom znanosti i edukacijom bavi već osmu godinu i nositelj je projekta “Upoznajmo Svemir”. Voditelj je projekta dr.sc. Andrej Dundović, astrofizičar zaposlen kao znanstveni suradnik na znanstvenom institutu Gran Sasso u Italiji.