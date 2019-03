‘Srbenka’ u petak u kinu – Šok film u šok prostoru za šokantni početak festivala

Križevački Culture Shock Festival, ove godine u svojem obljetničkom, 15. izdanju, ali prvom u isključivoj organizaciji Udruge P.O.I.N.T., otvara se ovoga petka u Kinu Kalnik. Početak festivala pripada – filmu, i to već treću godinu zaredom, i ponovno je riječ o svojevrsnoj regionalnoj premijeri. Zapušteni prostor nekad jednog od omiljenih kulturnih okupljališta građana poslužit će, naime, kao pravi šokantni ambijent za prikazivanje “Srbenke”, priče o 12-godišnjoj djevojčici koja glumi u predstavi i koja se, zbog svoje nacionalnosti, osjeća kao da nije poželjna u sredini gdje živi i nastupa… Ovaj dokumentarni film prikazuje zapravo pripreme i probe kazališne predstave “Aleksandra Zec”, redatelja Olivera Frljića, no redatelj filma Nebojša Slijepčević njime progovara o široj, društveno-političkoj temi odnosa prema drugačijima i nesnošljivosti koja je možda tiha, ali je tinjajuća i prijeti zapaliti fitilj većih etničkih požara i napetosti. One su, uostalom, okrenimo se oko sebe, još prisutne, čak i dobrih dvadesetak godina od završetka rata, a žrtve nacional(ističk)ne histerije postaju i djeca koja na pitanje “Di si bijo ’91?” ne mogu odgovoriti jer tad nisu niti postojala.

“Kako je to kad odrastaš u sredini koja te ne gleda jednostavno kao dijete, nego kao na Srbina, kao neprijatelja, četnika?” jedan je od medijskih naslova nakon lanjske hrvatske premijere “Srbenke”. Jedan drugi – Slika koju ćete vidjeti nije nimalo lijepa – neka bude i kao pozivnica za projekciju filma “Srbenka”, koja počinje prekosutra, u petak 15. 3. 2019. u 20 sati u križevačkom kinu “Kalnik”. Za razliku od večeri smijeha u susjedstvu, ova je u zemlji i Europi nagrađivana filmska predstava besplatna. Možda nije smiješna pa ni lijepa, ali je zacijelo poučna i, najvažnije – aktualna i potiče na razmišljanje…

Redatelj i scenarist: Nebojša Slijepčević; montažer: Tomislav Stojanović; snimatelji: Nebojša Slijepčević, Bojan Mrđenović, Iva Kraljević; producentica: Vanja Jambrović; izvršni producenti: Tibor Keser, Rea Rajčić; montažer zvuka: Tihomir Vrbanec; miks zvuka: Ivan Zelić; grafički dizajn: Šesnić & Turković; pridruženi producent: Oliver Sertić; produkcija: Restart; trajanje: 72 minute.