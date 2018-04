U petak u Klubu kulture ‘Ex-Yu’ stand-up večer

U sklopu Regional Stand Up Fest 2018 u Zagrebu, u križevački Klub kulture dolazi odlična postava stand up komičara s područja bivše države. Sat i pol smijeha sutra, zadnji petak u mjesecu travnju, od 20:30 sati garantiraju sljedeći izvođači: Ana Zlatanović (SRB), Nenad Shilja Stefanovski (MK/SRB), Dušan Jokić – stand up (BiH) i Josip Škiljo (HR).

Za sve koji ne žele propustiti još jednu odličnu stand up večer u Klub Kulture, ulaznice se u pretprodaji po 30 kuna mogu nabaviti u Art Rock Caffeu ili online putem sustava Entrio.hr. Na dan događaja ulaznica će koštati 40 kuna.