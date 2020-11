Križevčani se ne mogu testirati u svome gradu, zašto?

Na službenoj Vladinoj stranici Koronavirus.hr koja služi za informiranje javnosti o najnovijim podacima i preporukama vezanim uz epidemiju koronavirusa, na popisu svih testnih centara u Hrvatskoj, Koprivničko-križevačke županije- nema. Zašto u našoj županiji nema testnog centra za virus SARS-CoV-2, dobili smo odgovor iz Službe ureda župana.

„Pretpostavljamo da ste pod „pojmom „testni centar“ mislili upravo na ordinaciju kolokvijalnog naziva „Covid ambulanta“ u kojoj se obavljaju sve aktivnosti iz domene zdravstvene skrbi vezane za primarnu kategorizaciju odnosno trijažu, dijagnostiku pa tako i izuzimanje uzoraka (briseva) pacijenata sa sumnjom na zarazu SARS-CoV-2 virusom. Izdvojena ordinacija, centralno je mjesto za uzorkovanje pacijenata na području Koprivničko-križevačke županije koje je uspostavljeno i organizacijski ustrojeno kako bi na optimalan način bili iskorišteni materijalni, tehnički i ljudski resursi unutar zdravstvenog sustava, a sve s ciljem što efikasnije epidemiološke obrade pacijenata i zaštite zdravlja stanovnika Koprivničko-križevačke županije“, poručuju iz Županije.

Na popisu testnih centara nalazi se 50 lokacija, od toga po 8 u Zagrebu, Istarskoj i Primorsko-goranskoj županiji ili 6 u Dubrovačko-neretvanskoj, na kojima je moguće obaviti testiranje na koronavirus na liječničku uputnicu ili o vlastitom trošku.

Veći problem od toga nalazi li se naša županija na tom popisu ili ne i jesu li tamo samo centri u kojima se obrađuju uzorci, za građane Križevaca predstavlja činjenica da testiranje ne mogu obaviti u svom gradu, za razliku od stanovnika Vrgorca, Delnica i čak dva mjesta na Korčuli. Iako u Domu zdravlja u Križevcima, kojem je osnivač Koprivničko-križevačka županija, postoji Služba za epidemiologiju, Križevčani koji imaju simptome zaraze moraju sami otići u Koprivnicu na uzimanje brisa. To znači da se moraju automobilom odvesti 30-ak km do Koprivnice, obaviti testiranje i vratiti se u Križevce. Ako ne voze, netko ih mora odvesti. Za mještane Vukovca, Apatovca ili Kalnika, putovanje do Koprivnice još je i dulje.

Uzorci se zatim šalju u Zagreb u Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar, a zbog povećanog priljeva uzoraka rezultati se čekaju. No za razliku od podataka koje objavljuje nacionalni Stožer civilne zaštite, u onima koje objavljuje naša županija do sada se nije navodilo koliki je udio pozitivnih u broju ukupno testiranih kao niti koliko uzoraka još nije obrađeno.

„Obrada uzoraka na SARS – CoV-2 virus koji su poslani za Zagreb s područja Koprivničko-križevačke županije može trajati i do 72 sata od primitka, osim obrade uzoraka u županijskom Zavodu čiji su rezultati u pravilu gotovi istog dana. Skrećemo pozornost da iz navedenih razloga i rezultati nalaza pristižu parcijalno u skladu s dinamikom obrade i količine uzoraka. Informacije o pristiglim nalazima objavljuju se kao i do sada, odmah po primitku službenih rezultata“, odgovara Služba ureda župana.

Dodaju kako zdravstveni sustav županije funkcionira bez poteškoća i u potpunosti je stabilan te kako od početka pandemije odgovora na sve zahtjeve i u cilju potpune zaštite zdravlja stanovnika Koprivničko-križevačke županije.