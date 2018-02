Back 2 bLack – večeras se dobro nasmijte na stand up showu u Klubu kulture

Već imamo dugu tradiciju nasmijavanja u Križevcima. Ovog puta šaljemo vam naša dva Dalmatinca.

“Back2Black”je crnohumorni tematski stand up show.

Show na kojem ćete čuti one stvari koje su mnogima pale na pamet, ali se to nikome nisu usudili reći, jer im je bilo neugodno i nisu željeli ispasti bolesnici. Njima nije neugodno. Za njih su granice dobrog ukusa kao prava crnaca za američku policiju – čuli su za to, ali u praksi… Prati ih izrazito religiozna publika pa se stoga na njihovim nastupima svako malo čuju povici “Isuse!”.

Svoje crne baze predstavit će vam dva najveća crnjaka splitske scene: Ivica Lazaneo i Josip Škiljo.

Ivica Lazaneo je trenutno najbolji brački komičar. Trenutno je i jedini brački komičar. Uz hrvatski jezik fluentan je i u engleskom i bračkom. Nikor ga nebi kapi njanci bokun da parlo po bročki, tako da nastupa na hrvatskom. Ima dva metra i ne, ne igra košarku. Kao dijete je upao u bačvu sa čarobnim napitkom zbog čega sada ima problema sa alkoholom. Svjestan je činjenice da ima blesavo ime, ali ne mrzi ga. Mrzi svoje roditelje jer su mu ga oni dali. Standupom se bavi samo zbog jedne stvari: novca, žena i slave. Smatra da će sve ostali doći samo od sebe. Prodajem maslinovo ulje.

Josip Škiljo je tridesetpetogodišnji “mladić” koji je često blizu mikrofona uz pomoć kojeg putem radio valova davi slušateljstvo, kada nije u prilici to raditi u živo. Ima iznimnu sposobnost preživljavanja, jer toliko je toga izvalio i ostao živ. Kako je kronično neispavan, često zaspe za stolom ili za šankom u sred razgovora. Ljubitelj je adrenalina, pa zato vozi biciklu po Splitskim ulicama. Životni cilj mu nije ostvariti američki, već dalmatinski san – ne radit ništa!

Termin najsmješnijeg programa u Križevcima je – petak, 23. veljače 2018. godine s početkom u 20:30 sati u Klubu kulture, a upad iznosi 30kn.