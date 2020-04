U posljednja 24 sata samo 18 novozaraženih u Hrvatskoj, mjere se produžuju za 15 dana

Nacionalni stožer civilne zaštite u 14 sati je održao press konferenciju na kojoj su objavljene najnovije informacije vezane za koronavirus u Hrvatskoj.

“U 24 sata u Hrvatskoj imamo 18 novodijagnosticiranih. Od jučer su preminule dvije osobe u Splitu, 96-godišnja ženska osoba i 55-godišnji muškarac, i jedna u Zagrebu od 68 osoba. Na respiratoru je 27 ljudi, hospitalizirana je 331 osoba”, rekao je ministar zdravstva Vili Beroš, koji je usput potvrdio kako su svi preminuli imali kronične bolesti.

“Možemo zaključiti da je ovo trenutno dobar rezultat, ali s obzirom na ponašanje ovog virusa u ostatku Europe moramo biti oprezni i dalje. Ne smijemo dopustiti da nas ovaj rezultat pokoleba u provedbi mjera”, dodao je Beroš.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kaže da se produžuju mjere zabrane okupljanja i rada objekata poput kafića i neprehrambenih trgovina te niza djelatnosti, trajat će do 4. svibnja. Također je ponovio da se večeras u ponoć ublažava mjera e-propusnica i to tako da više unutar pojedine županije neće biti potrebne e-propusnice.

“Danas je Nacionalni stožer donio pet odluka, kojima se produžavaju mjere donesene u prethodnom razdoblju, a to se odnosi na javna okupljanja, rad u trgovini, uslužne djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događaja, a to se produžuje do 4. svibnja, znači produžili smo mjere za 15 dana”, rekao je Božinović.