Predsjednica Grabar-Kitarović svečano otvara Choco bar u Križevcima

Od 13. do 15. prosinca Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović izmješta svoj Ured u Koprivničko-križevačku županiju, što je dvanaesto izmještanje Ureda predsjednice Republike izvan Zagreba. Tom prilikom će obići ustanove i poduzeća te održati radne sastanke u Koprivnici, Đurđevcu i Križevcima te općinama Hlebine i Kalinovac. U Križevcima će se susresti s poduzetnicima u Razvojnom centru i tehnološkom parku te svečano otvoriti Choco bar, projekt socijalnog poduzeća Hedona koji je pokrenula Udruga osoba s invaliditetom u Križevcima.

Od petka, 15. prosinca Choco bar u ulici Franje Tuđmana 20 u Križevcima će za sve ljubitelje čokolade raditi po sljedećem radnom vremenu – od ponedjeljka do četvrtka od 6:30 do 22 sata, petkom i subotom od 6:30 do 24 sata, nedjeljom i blagdanom od 8 do 20 sati, a kiosk do Choco bara od ponedjeljka do petka od 7 do 14 sati i subotom od 7 do 12 sati. U kisoku će raditi dvije osobe s invaliditetom i tri osobe u ugostiteljskom objektu. Vrijednost investicije je oko 1,6 milijuna kuna.

– Uskoro ćemo svi zajedno moći uživati u vrhunskim slasticama u Choco baru naše čokolaterije Hedona, a meni je drago da sam mogao sudjelovati u stvaranju ove lijepe priče, istaknuo je križevački gradonačelnik Mario Rajn, koji je još početkom godine okupio građansku inicijativu Volim Križevce koja je inovativnom, crowdfunding kampanjom u svega par dana prikupila, doduše manji, dio sredstava za opremanje Choco bara u iznosu 43.800 kuna, no upravo ta je kampanja cijeloj križevačkoj priči o socijalnom poduzetništvu dala nacionalnu vidljivost i široku podršku.