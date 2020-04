Tvrtka Hedona plasirala na tržište nove proizvode koji čuvaju zdravlje

Križevačka Hedona, tvrtka koja zapošljava osobe s invaliditetom, plasirala je na tržište, uz svoj izvrstan asortiman čokolada i pralina, nove proizvode koji čuvaju zdravlje, i to:

– čokoladu 100 g bez šećera Corina Gold, obogaćenu s 300 mg polifenola dobivenim iz koštica crnog grožđa, čistoće polifenola od najmanje 90 posto;

– kapsule CardioPlus, kao dodatak prehrani, koje sadrže 300 mg polifenola, također dobivenim iz koštica crnog grožđa, čistoće najmanje 90 posto.

Kao što smo već pisali, Udruga osoba s invaliditetom Križevci osnovaja je 2013. godine – u cilju zapošljavanja osoba s invaliditetom – društveno poduzeće Hedona d.o.o. s Integrativnom radionicom, kojoj je osnovna djelatnost proizvodnja čokolada i pralina.

– Od oštećenja koja u našem tijelu uzrokuju slobodni radikali čuvaju nas antioksidansi, a od ovih spojeva u košticama grožđa vrlo je zastupljena skupina polifenola koju nazivamo proantocijanidini čija je antioksidativna aktivnost, što je i znanstveno potvrđeno, dvadeset puta snažnija od vitamina E i čak pedeset puta snažnija od vitamina C. Sadrži i piknogenol, antioksidans koristan za smanjenje bolova uzrokovanih artritisom, kod kardiovaskularnih problema, alergije ili stresa. No, to su tek neki od razloga zbog kojih bi trebali konzumirati čokoladu bez šećera Corina Gold i kapsule CardioPlus/dodatak prehrane – pojašnjeno je.

Sljedeći razlozi da uzmete svoju dnevnu dozu polifenola putem Corina Gold čokolade i kapsula CardioPlus su:

a) čišćenje našeg krvotoka od ‘smeća’

Antioksidansi koje sadrže navedeni proizvodi pomoć su i u čišćenju krvi jer uklanjaju otpadne i štetne tvari koje se u njoj nakupljaju. Osim toga, stimuliraju i cirkulaciju te sprječavaju nastanak ugrušaka pa su dobro rješenje za ljude s povećanim rizikom od srčanih bolesti.

b) antikancerogena svojstva

Slobodni radikali uzrokuju oštećenja stanica, čime se povećava rizik od razvoja karcinoma. Kako su antioksidansi čistači slobodnih radikala, ovi vrijedni Hedonini proizvodi koji sadrže polifenole, koristan su saveznik u borbi protiv te opake bolesti.

c) ublažavaju štetu nastalu pušenjem

Bilo da ste pušač ili pasivni pušač, polifenoli dobiveni iz koštica grožđa pomoći će vam ublažiti štetne utjecaje nastale udisanjem toksičnih spojeva iz duhanskog dima. Dio tih spojeva završava u krvi, a zahvaljujući sposobnosti pročišćavanja krvotoka, hranjive tvari iz polifenola pomoći će eliminirati te štetne tvari.

d) antibakterijsko i protuupalno djelovanje

Zbog svojih antibakterijskih svojstava polifenoli mogu spriječiti razvoj mikroba te time prevenirati i liječiti različite vrste infekcija. Zahvaljujući protuupalnom djelovanju od koristi mogu biti i u ublažavanju artritisa, dermatitisa, čira, upale sinusa, infekcije mokraćnog sustava, kako i kod problema sa zadržavanjem vode u tijelu.

e) usporavanje starenja

Jedna od glavnih dobrobiti polifenola dobivenih iz koštice grožđa krije se u antioksidansu proantocijanidinu. Osim što sprječava aktivnost malignih stanica, proantocijanidin sprječava prerano starenje kože pa redovitom konzumacijom čokolade Corina Gold i kapsula CardioPlus možete odgoditi stvaranje bora i izgledati mlađe. (InPortal)