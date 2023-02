Pokažite zube karijesu – križevački stomatolog počeo s edukacijama za roditelje

Roditelji su odgovorni za oralno zdravlje djece – poruka je kojom je stomatolog dr. Vedran Šantak ovaj tjedan otvorio predavanje za roditelje polaznika dječjeg vrtića Zraka sunca. Dio je to serije edukacija pod nazivom “Zubić vila” koje provodi udruga P.O.I.N.T. uz podršku Grada Križevaca, a dr. Šantak je dosad obišao sve vrtiće u gradu i poučio predškolce o tome zašto je važno prati zube i kako ih treba pravilno prati. Sad su na red došli i roditelji.

Danijela Bermanec već ima iskustva s dječjim zubićima, majka je dvanaestogodišnjakinje i petogodišnjaka i s oboje redovito odlazi stomatologu. “Ovakve edukacije su jako korisne i za djecu i za roditelje. Od malih nogu smo s djecom odlazili zubaru, mislili smo da je važno da ga posjete i upoznaju prije nego se pojavi neki problem ili ih zaboli zub“, rekla je, a s njom se slaže i otac dvoje djece Domagoj Brunović.

Da je najbolji način sprečavanja pojave bolesti zuba razvijanje pravilnih navika zubne njege, zna i Jasna Zdilar Pešutić. “Došla sam naučiti nešto novo. Kćerku koja ide u vrtić smo već naučili da se zubi moraju redovito prati, posjetili smo i stomatologa. Dječak je još mali i zanima me kad je pravi trenutak da ga odvedemo na pregled“, kaže Jasna.

Osim o oralnom zdravlju djece, bilo je riječi i o oralnoj higijeni odraslih, a doktor Šantak, inače specijalist parodontologije, upozorio je da neliječeni karijes povećava rizik za ozbiljnije bolesti, poput karcinoma, dijabetesa, srčanih i moždanih udara.

“Karijes je posljedica loše oralne higijene, već redovitim četkanjem zuba, a to je dvaput dnevno, puno toga možemo spriječiti. Bitno je da zube četkate ispravno – to znači da ono traje 3 do 5 minuta. Smatra se da četkanje u stvarnosti traje 20 do 30 sekundi, a to nije dovoljno“, upozorio je i dodao da bi odrasli morali stomatologa posjećivati dvaput, a djeca tri do četiri puta godišnje.

Kroz radionice djeca, ali i njihovi roditelji i odgojitelji dobivaju informacije o važnosti i načinu održavanja oralnog zdravlja. U sklopu projekta, križevački stomatolog Vedran Šantak pregledava zube predškolcima koji pohađaju sve dječje vrtiće na području Križevaca i evidentira KEP indeks, odnosno zahvaćenost populacije zubnim karijesom koja se mjeri na temelju broja zuba s karijesom, zuba s ispunom i broja izvađenih zuba (KEP – karijes, ekstrakcija, plomba). Podaci su već sad zabrinjavajući.