Obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja u Križevcima

U srijedu, 5. kolovoza, na 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja, u Križevcima će se održati obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja, o čemu su nas kratko informirali iz Ureda gradonačelnika. Okupljanje hrvatskih branitelja zakazano je za 7:30 sati kod spomenika “Ponos branitelja u znaku križa”, uz Tuđmanovoj ulici, te formiranje zajedničke kolone sa zastavama Republike Hrvatske i križevačkih postrojbi.

Kolona će se kretati sve do Župne crkve sv. Ane gdje će se održati sveta misa za Domovinu u 8:00 sati, dok je za 9:00 sati zakazano polaganje aranžmana, kako stoji u dopisu iz gradske uprave, te paljenje svijeća kod crkve sv. Križa, za pretpostaviti je kod bisti postavljenih na obližnjem crkvenom zemljištu. Program obilježavanja nastavit će se od 9:30 sati kod spomenika Ponos branitelja u znaku križa.

U samom pozivu medijima nije navedeno hoće li tom prilikom biti otkriveno i pet eksponata starog vojnog naoružanja, koje je Grad, na prijedlog lokalne Koordinacije braniteljskih udruga, odlučio preuzeti iz otpisa Ministarstva obrane i postaviti u blizini srednje škole, skate parka, poslovnih prostora Razvojnog centra i tehnološkog parka, parka za djecu te budućeg područnog vrtića.