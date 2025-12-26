[FOTO] Udruga branitelja oboljelih od PTSP-a obilježila 22. godišnjicu

Članovi udruge branitelja liječenih od PTSP-a Koprivničko – Križevačke županije „ Sv. Marko Križevčanin“ povodom 22. godišnjice osnutka udruge organizirali su turnir u elektronskom pikadu u subotu, 20. prosinca 2025. godine u prostorijama udruga proisteklih iz Domovinskog rata. Prije početka igara zapaljene su svijeće kod spomenika „Ponos branitelja – u znaku križa“ u ulici Franje Tuđmana u spomen poginulim braniteljima sa Križevačkog područja.

Turniru su prisustvovale ekipe braniteljskih udruga s područja grada Križevaca i opčine Peteranec, a rezultati su bili slijedeći; 1.mjesto osvojila je ekipa udruge HVIDR-a Križevci u sastavu Tihomir Hrešč i Darko Vragović, 2.mjesto osvojila je druga ekipa branitelja liječenih od PTSP-a grada Križevaca u sastavu Kristijan Bratić i Milenko Car dok je treće mjesto osvojila 1.ekipa branitelja liječenih od PTSP-a grada križevaca u sastavu Zlatko Žunić i Željko Antolić.

Pristupilo se i proglašenju najboljeg strijelca a nagradu je osvojio Kristijan Bratić koji je prikupio najviše bodova.