[FOTO] U Križevcima obilježen Dan Vijeća srpske nacionalne manjine i Mitrovdan

U organizaciji Vijeća srpske nacionalne manjine Koprivničko-križevačke županije jučer je u Križevcima obilježen Dan Vijeća srpske nacionalne manjine i Krsne slave Svetog velikomučenika Dimitrija – Mitrovdan, a podršku su pružili župan Tomislav Golubić te potpredsjednik Hrvatskog sabora i gradonačelnik Grada Koprivnice Mišel Jakšić.

Predsjednik Vijeća Jovo Manojlović u svom je obraćanju podsjetio na brojne manifestacije i događanja koje je Vijeće organiziralo tijekom godine, kao i na projekte kojima se potiče društveni i kulturni život zajednice. Posebno je izdvojio projekt uređenja doma u naselju Vlasilav koji se provodi u suradnji s Općinom Novigrad Podravski, naglasivši kako je rad Vijeća usmjeren na stvaranje bogatijeg i uključivijeg društvenog života, ne samo za pripadnike srpske manjine, već za sve građane županije.

„Želimo sačuvati kulturu i tradiciju srpske zajednice koja ovdje živi, jer ovo je naš dom i tako se i osjećamo“, poručio je Manojlović, zahvalivši Koprivničko-križevačkoj županiji na kontinuiranoj podršci i razumijevanju. Župan Tomislav Golubić istaknuo je važnost međusobnog poštovanja, suradnje i jednakosti među svim zajednicama.

„U našoj županiji živimo i stvaramo zajedno u duhu razumijevanja i tolerancije. Nacionalne manjine važan su dio našeg identiteta, a zajedništvo koje gradimo mora biti stvarno, a ne samo deklarativno. Suradnja Županije i srpske zajednice je izvrsna, pružamo podršku radu vijeća i udruga kroz projekte i obnovu sakralnih objekata. U Koprivničko-križevačkoj županiji nema mjesta netoleranciji, svi težimo pravdi i jednakosti jer svaki građanin mora imati jednake uvjete i mogućnosti. Različitost je naše bogatstvo i temelj zajedništva koje nas povezuje“, rekao je Golubić te čestitao Dan Vijeća i Krsnu slavu Svetog velikomučenika Dimitrija – Mitrovdana, poželjevši pripadnicima srpske zajednice mir, zdravlje i zajedništvo.

Prigodnim riječima obratio se i potpredsjednik Hrvatskog sabora i gradonačelnik Grada Koprivnice Mišel Jakšić koji je u svom obraćanju istaknuo zadovoljstvo dugogodišnjom i kvalitetnom suradnjom sa srpskom zajednicom.

„Pohvaljujem suradnju koju imamo s Vijećem srpske nacionalne manjine. Nastojimo i dalje razvijati naše zajedništvo onako kako to činimo u Koprivnici i Koprivničko-križevačkoj županiji, kao društvo jednakih, otvorenih i slobodnih ljudi u kojem su razlike s kojima se rađamo upravo ono što nas čini boljima, kvalitetnijima i snažnijima. Zahvaljujem vam na svemu što radite i na suradnji koja nas povezuje i obogaćuje. Ponosan sam na sve zajedničke inicijative i ideje koje dolaze od vas. Čestitam vam Dan Vijeća, Krsnu slavu i Mitrovdan“, istaknuo je Jakšić.

Prigodnim riječima obratili su se i načelnik Općine Rasinja Davor Tetec, načelnik Općine Sokolovac Vlado Bakšaj te predstavnici Srpskog narodnog vijeća. Svečanost je završila blagoslovom slavskog kolača, a svečanost je obogatio nastup SKD „Prosvjeta“ Pododbor Veliki Poganac.

Uz bogat vjerski i kulturni program događaju su nazočili brojni uzvanici među kojima predstavnici Grada Križevaca, Srpskog narodnog vijeća, županijskih i gradskih vijeća srpske nacionalne manjine s područja Koprivničko-križevačke županije i susjednih županija te predstavnici Srpske pravoslavne crkve. Dodajmo kako Vijeće srpske nacionalne manjine Koprivničko-križevačke županije djeluje uz potporu Županije, a na području županije uz županijsko vijeće aktivno je pet općinskih i tri gradska vijeća srpske nacionalne manjine.