Članovi Udruge “Maslačak” pozivaju na humanitarni glazbeni kviz

Udruga osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji „Maslačak“ Križevci poziva na humanitarni glazbeni kviz, koji će se održati u nedjelju, 7. prosinca 2025. godine u Hotelu Kalnik u Križevcima s početkom u 18:00 sati. Cilj humanitarne akcije je prikupiti sredstva za potrebe Udruge.

– Kviz je zamišljen kao opušteno, zabavno i prijateljsko druženje uz dobru glazbu, smijeh i zajedništvo. Stoga pozivamo građane, njihove kolege, prijatelje i članove obitelji da se pridruže sudjelovanjem. Svaki sudionik i svaki glas o događaju čine razliku, istaknula je u pozivu Slađana Sekušak, predsjednica Udruge “Maslačak” Križevci.

Prijaviti se mogu ekipe od maksimalno pet članova, a kotizacija po ekipi je 12 eura, koja će u cijelosti biti uplaćena Udruzi “Maslačak”. Prijave se primaju putem online obrasca.