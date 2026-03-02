Sutra besplatna edukacija: Jačanje participacije u zelenoj tranziciji JLS-ova

Udruga za održivi razvoj SUMA sutra organizira interaktivnu edukaciju na temu zelene tranzicije, odnosno jačanja participacije u zelenoj tranziciji jedinica lokalne samouprave. Edukacija će se održati u Hotelu Kalnik s početkom u 9 sati.

Iz Udruge poručuju kako zelena tranzicija nije više samo ekološko pitanje, već ključni uvjet za povlačenje sredstava iz EU fondova u tekućem financijskom razdoblju. Kako bi jedinice lokalne samouprave iz naše regije bile spremne za nadolazeće natječaje, pozivaju na interaktivnu edukaciju. Neka od glavnih pitanja edukacije su “Kako uskladiti lokalne politike sa Zelenim planom Europske unije?”, “Što donosi Socijalni plan za klimatsku politiku (financiranje ranjivih skupina i energetska neovisnost)?”, “Koji su inovativni modeli participacije građana i zagovaranja?”.

Članovi Udruge SUMA iz Podravskih Sesveta

Poseban dio programa posvećen je posjetu energetskoj zadruzi KLIK, vodećem primjeru u Hrvatskoj kako građani i lokalna samouprava mogu zajedno upravljati energetskom tranzicijom.

Program edukacije:

9:00 – 9:30 Registracija sudionika

9:30 – 9:45 Uvod, Vladimir Miloš, osnivač Udruge SUMA

9:45 – 10:00 Predavanje: Mario Rajn, dožupan – Zelena tranzicija u praksi

10:00 – 11:00 Panel 1: Opći dio, dr. sc. Sandra Kantar

11:00 – 11:15 Pauza

11:15 – 12:30 Panel 2: Primjene u praksi, dr. sc. Sandra Kantar

12:30 – 13:30 Ručak i umrežavanje

13:30 – 15:30 Posjeta KLIK-u, Peter Fabjan, Udruga za ekonomiju zajedništva

Sudjelovanje je besplatno, uz osiguran ručak te priliku za umrežavanje.

Organizatori mole da svoje sudjelovanje potvrdite najkasnije do kraja dana putem prijavnice: https://forms.gle/WtzmmKicWyMdyhWL8.