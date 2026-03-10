[FOTO] Studijski posjet Križevcima u sklopu projekta “YOUTHfluence”

U organizaciji Udruge za održivi razvoj SUMA iz Podravskih Sesveta prošli je četvrtak održan studijski posjet Križevcima, kao aktivnost u sklopu projekta „YOUTHfluence – iskorak u lokalnoj participaciji”. Udruga SUMA aktivna je od 2019. godine, a u fokusu njezina djelovanja su održivi razvoj, ljudska prava, obrazovanje i istraživanje te zaštita okoliša i prirode. U programu su sudjelovali predstavnici općina Molve, Ferdinandovac, Novigrad Podravski, Podravske Sesvete i Kalinovac te mladi iz Savjeta mladih Virovitičko-podravske županije.

Studijski posjet započeo je obilaskom Udruge K.V.A.R.K., u čijem je dnevnom boravku za mlade održan doček sudionika. Radni dio programa predavanjem o primjeru dobre prakse u radu s mladima ispred Grada Križevaca započela je Sanja Marjanović, savjetnica za mlade. Nakon posjeta K.V.A.R.K.-u sudionici su obišli Kozmološki centar, gdje su ih ugostili Andrej Dundović ispred Astronomskog društva „Perzeidi” Križevci te Martin Topljak ispred Udruge P.O.I.N.T.

Grupi su predstavljene organizacije koje djeluju u Kozmološkom centru, a koje svojim projektima doprinose lokalnom razvoju. Sudionici su obišli i P.O.I.N.T.-ov dnevni boravak za mlade te zvjezdarnicu, s čijim ih je radom upoznao Andrej Dundović. Aktivnosti projekta „YOUTHfluence – iskorak u lokalnoj participaciji” nastavljene su studijskim posjetom Puli.