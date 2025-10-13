U utorak predstavljanje “Legende o hrvatskom zmaju”

Ogranak Matice hrvatske u Križevcima i Gradska knjižnica “Franjo Marković” pozivaju na predstavljanje knjige Tomislava Beronića “Legenda o hrvatskom zmaju”, koje će se održati u Gradskoj knjižnici “Franjo Marković”, u utorak 14. listopada 2025. O knjizi će govoriti autor Tomislav Beronić i urednica knjige Martina Valec-Rebić. Roman je objavljen u dva izdanja – latinicom i glagoljicom, a na predstavljanju će se moći kupiti po promotivnim cijenama.

Povijesni roman “Legenda o hrvatskom zmaju” napisan je u čast 120. obljetnice osnutka Družbe “Braća Hrvatskoga Zmaja” i 1100 godina Hrvatskoga Kraljevstva. U romanu je glavni lik zmaj – personifikacija hrvatske zemlje i naroda, kojega sv. Juraj ostavlja u domovini kojom vladaju petorica braće i dvije sestre. Hrvati su više od tisuću i pol godina čuvali tajnu zmaja, a on im je uzvraćao snagom zemlje. Osnivanjem Družbe “Braća Hrvatskoga Zmaja” započelo je ispunjavanje davnog proročanstva i približio se trenutak kada će se hrvatski zmaj otkriti cijelom svijetu.

Tomislav Beronić (Vukovar, 9. srpnja 1965.) hrvatski književnik, glagoljaš, računalni programer i slobodni istraživač. Rođen je 1965. u Vukovaru, u radničkoj obitelji, a djetinjstvo provodi u Borovu Naselju, gdje završava i osnovnu školu. Maturirao je u vukovarskoj matematičkoj gimnaziji. U Zagrebu je studirao matematiku i prometne znanosti. Tijekom studija bio je novinar i tehnički urednik Studentskog lista. Bio je programer i nakladnik desetak godina u Švicarskoj i Njemačkoj, no od 1998. živi ponovno u Hrvatskoj, u Krnjaku kod Karlovca.

Književnošću se počeo baviti u zrelim godinama. Za svoj prvi roman Peta dimenzija (2016.) dobio je književnu nagradu „Artefakt 2016” za najbolje djelo iz područja spekulativne fikcije prema izboru publike. Napisao je dva nastavka tog romana – Tajanstveni tekton (2018.) i Vrijeme snova (2019.). Kratikim romanima Memoari utajivača poreza (2019.) i Proračun (2021.) okušao se u žanru satire na aktualna gospodarska i politička događanja u Hrvatskoj. U žanru povijesne fikcije objavio je zbirke kratkih priča Frangere pane – priče o Frankopanima (2021.) i Stella aurea – priče o Frankopanima (2023.). U kolovozu 2023. objavio je Misal kneza Anža Frankopana, prvi roman ikad otisnut glagoljicom, koji je ujedno i prva u cijelosti glagoljicom otisnuta knjiga nakon 118 godina. Latinično izdanje tog romana objavio je u siječnju 2024.

Autor je GlagoMatike. GlagoMatika je mrežna aplikacija i videoigra prepoznavanja i zbrajanja brojeva na glagoljici koju je Beronić objavio 2020. i učinio dostupnom potpuno besplatno. Za Dan hrvatske glagoljice i glagoljaštva 22. veljače 2021. organizirano je prvo matematičko natjecanje u znanju i prepoznavanju glagoljskih brojeva na kojemu je sudjelovalo 92 natjecatelja osnovnoškolskog uzrasta iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Švicarske. Početkom 2024. registrirano je preko 2500 učenika i mentora GlagoMatike.

Član je Družbe Braća Hrvatskoga Zmaja i nosi ime Zmaj od Glagoljice, Družbe čuvara baštine „Frankopani”, Društva za promicanje kulture „Kvaka”, CEIK „Braća Seljan” Karlovac i dr.