Večeras predstavljanje nove zbirke pjesama Youssefa Abou Aldana

Gradska knjižnica “Franjo Marković” Križevci poziva večeras u 18 sati na predstavljanje zbirke pjesama “Putovanje zlatnom prašinom” križevačkog autora Youssefa Abou Aldana. Mr. sc. Abou Aldan je doktor medicine sa specijalizacijom iz epidemiologije.

Knjigu će, uz autora, predstaviti Danijela Zagorec, urednica, Alojzija Kučko Tvorić, recenzentica, a večer će moderirati Nina Šešić. Predstavljanje se održava u multimedijskoj dvorani Gradske knjižnice.

Doktor Abou Aldan koautor je strukovnog udžbenika “Osnove zdravstvene struke” (Medicinska naklada, 2021.), a još 2015. godine u vlastitoj je nakladi objavio zbirku pjesama “O životu, o ljubavi, o smrti”.