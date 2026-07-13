KUD „Prigorje“ Križevci sudjelovao na jubilarnim 60. Đakovačkim vezovima

Kulturno-umjetničko društvo „Prigorje“ Križevci s velikim je ponosom sudjelovalo na jubilarnim 60. Đakovačkim vezovima, najpoznatijoj i jednoj od najprestižnijih smotri izvornog folklora i tradicijske kulture u Republici Hrvatskoj. Ova manifestacija već šest desetljeća okuplja čuvare hrvatske kulturne baštine, njegujući i promičući bogatstvo narodnih običaja, pjesme, plesa, tradicijskog ruha i načina života naših predaka.

Na ovogodišnjim Đakovačkim vezovima sudjelovalo je 66 kulturno-umjetničkih društava iz Hrvatske i inozemstva, uz brojne konjanike, svatovske zaprege i druge sudionike koji su svojim nastupima i svečanom povorkom oživjeli bogatstvo hrvatske tradicije. Veliki broj posjetitelja na ulicama Đakova je pratio i pljeskom pozdravljao svečanu povorku, dok su gledatelji diljem Hrvatske manifestaciju mogli pratiti u izravnom prijenosu Hrvatske radiotelevizije, čime su Đakovački vezovi potvrdili svoj nacionalni značaj.

Među odabranim društvima koja su imala čast predstavljati svoj kraj bilo je i KUD „Prigorje“ Križevci, koji je predstavio bogatu folklornu baštinu, tradicionalne nošnje, pjesme i običaje. Nastup na Đakovačkim vezovima rezultat je uspjeha ostvarenog na Županijskoj smotri folklora, na kojoj je KUD „Prigorje“ svojim nastupom izborio pravo predstavljanja Koprivničko-križevačke županije na ovoj prestižnoj nacionalnoj manifestaciji. Time je potvrđena kvaliteta rada društva, predanost očuvanju tradicijske baštine i važna uloga koju KUD „Prigorje“ ima u njegovanju folklorne baštine.

Prilikom sudjelovanja na ovoj nacionalnoj kulturnoj manifestaciji predsjednik KUD-a „Prigorje“ Tihomir Pleša primio je zahvalnicu za sudjelovanje KUD-a na 60. Đakovačkim vezovima. Ta zahvalnica predstavlja trajnu uspomenu na sudjelovanje društva u jubilarnom izdanju manifestacije te potvrdu doprinosa očuvanju i promicanju hrvatske tradicijske kulture. Ivan Vinković pripremio je plesni nastup pod nazivom „Foringaši“, a izvorni glazbeni nastup potpisuju Ivana Mihajlic i Emil Šatrak.

Čestitamo svim članovima KUD-a „Prigorje“ Križevci na dostojanstvenom predstavljanju Križevaca i Koprivničko-križevačke županije te na predanom čuvanju hrvatske kulturne baštine.