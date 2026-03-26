Četvrtak na zvjezdarnici: Moguće samo razgledavanje opreme

Nakon nekoliko sunčanih i vedrih dana, vremenske su se prilike toliko pogoršale da ovoga četvrtka, 26. ožujka, neće biti moguće promatranje neba s križevačke zvjezdarnice. Ipak, prema ustaljenoj praksi, zvjezdarnica će biti otvorena za sve građane koji žele razgledati opremu te se informirati o aktivnostima Kozmološkog centra i Astronomskog društva Perzeidi.



Zvjezdarnica će biti otvorena u dva termina: od 15 do 16 sati, kada bi se inače promatralo Sunce, te od 20 do 21 sat, u uobičajenom vremenu za promatranje večernjeg neba. Šteta je što ćemo vjerojatno propustiti vrlo povoljan položaj Jupitera i Mjeseca, koji bi se prividno našli relativno blizu jedan drugome.



Kako u nedjelju, 29. ožujka, pomičemo kazaljke satova s 2 na 3 sata, od sljedećega četvrtka i termini promatranja bit će pomaknuti za jedan sat unaprijed. Tako će promatranje Sunca privremeno biti od 16 do 17 sati, a promatranje večernjeg neba od 21 do 22 sata.