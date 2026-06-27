Tomislav Goluban sutra stiže na Sejem: čistokrvni zagorski blues

Ljubitelji dobre glazbe na predstojećem Sejmu imat će priliku uživati u nastupu jednog od najpoznatijih hrvatskih blues glazbenika. Organizatori iz Udruge Orej najavili su dolazak Tomislava Golubana, glazbenika, pjevača, skladatelja i virtuoza na usnoj harmonici, čiji je prepoznatljiv glazbeni izričaj spoj američkog bluesa i zagorske tradicije.

Goluban je poznat po energičnim i duhovitim nastupima kojima publiku vodi kroz vlastiti glazbeni svijet. Njegovi koncerti ističu se neposrednošću i originalnošću, a organizatori vjeruju kako će upravo takva atmosfera obilježiti i njegov nastup na Sejmu.

Tijekom dugogodišnje karijere objavio je 17 studijskih i dva koncertna albuma te osvojio brojne nagrade, među kojima i više diskografskih nagrada Porin. Član je sastava Zabranjeno pušenje, a uz koncertnu karijeru vodi radijsku emisiju posvećenu bluesu te godinama kroz edukativne programe učenicima približava usnu harmoniku i korijene suvremene glazbe.

Iza sebe ima nastupe u više od dvadeset zemalja Europe i Sjedinjenih Američkih Država, gdje je hrvatski blues s elementima kajkavske glazbene baštine predstavio međunarodnoj publici. Upravo taj spoj naizgled različitih glazbenih svjetova postao je njegov zaštitni znak.

Koncert Tomislava Golubana održat će se u sklopu programa Sejma u Svetom Petru Orehovcu, a njegov dolazak financijski podupire Turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije, kojoj organizatori zahvaljuju na potpori.

Posjetitelje očekuje večer ispunjena vrhunskim bluesom, virtuoznom svirkom usne harmonike i glazbenom pričom u kojoj se isprepliću zvuk Mississippija i kajkavskog kraja. Besplatni koncert počinje u nedjelju u 20 sati u školskom parku u Svetom Petru Orehovcu.