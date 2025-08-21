Križevci Blues za kraj kolovoza

Križevci će kolovoz ispratiti uz Blues Festival, manifestaciju koja je pokrenuta prošle godina i okuplja ljubitelje blues i rock glazbe. Sljedeći tjedan, u petak i subotu, 29. i 30. kolovoza atrij Gradske knjižnice „Franjo Marković“ pretvorit će se u pozornicu na kojoj će prvi nastupiti akustični duo iz Splita Charlie & Bell Blues Experience. Nakon njih slijedi nastup Gordane i Miroslava Evačić Band feat. Ivan Kovač-Kaj, u kojemu posebno mjesto zauzima Kovač – jedini autohtoni podravski blueser. Večer će završiti koncertom zagrebačkog sastava Blues Poison.



U subotu će svirati trio Delta 21, koji njeguje urbani, moderni blues izričaj, zatim Slijedi Valerija Nikolovska & Blues Co. s programom „Tribute to Janis Joplin“, a festival će zatvoriti gitarist Vedran Božić i njegovi Rock Mastersim, koji će izvesti program „Tribute to Jimi Hendrix“.

“Kroz dvije večeri festivala posjetitelji će imati priliku uživati u raznolikim stilovima i interpretacijama blues i rock glazbe, u jedinstvenom ambijentu knjižničnog atrija“, najavljuju organizatori.

Ulazak na sve koncerte je besplatan. Vrata atrija se otvaraju u 19:30, a koncerti počinju u 20 sati.