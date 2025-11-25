Kanadski blues gitarist Rick Fines uživo u Križevcima

Art Rock Caffe – kultno križevačko mjesto za ljubitelje dobre glazbe, koje doduše ima rock u nazivu, ali ono ne isključuje klasiku iz Glazbene škole Alberta Štrige preko puta ili pak pop-glazbu kakva povremeno gostuje u susjednom Hrvatskom domu, pa sve do žešćih zvukova punka ili trepa koji znaju odjekivati obližnjim Klubom kulture – u srijedu, 26. studenog ugostit će svirku uživo kanadskog blues gitarista Ricka Finesa.

Rick Fines nagrađivani je kanadski roots i blues umjetnik, poznat po svom duševnom pisanju pjesama, ekspresivnom sviranju gitare i iskrenim izvedbama. S tri nominacije za glazbenu nagradu Juno, kanadskom pandanu američkoj nagradi Grammys, nagradama Maple Blues i međunarodnim priznanjima za pisanje pjesama, njegova glazba spaja iskrenost, toplinu i bezvremenski duh bluesa. Posljednjih nekoliko godina živi u Njemačkoj gdje radi na novom albumu.

Iza njega su nebrojene turneje po Kanadi, solo, u duetu ili s cijelim bendom, a od 1988. do 2020. snimio je 15 albuma te gostovao mnogim izvođačima. Kao veteran sjevernoameričkog bluesa i folka, osvaja publiku očaravajućim pjesmama, raznolikim stilom gitare i svojim prepoznatljivim vokalnim režanjem. Finesovo najnovije izdanje, “Solar Powered Too”, objavljeno je tijekom globalne epidemije bolesti COVID-19, a većina pjesama snimljena je u maloj sjenici u šumi North Kawartha, na solarnu energiju.

Za 2026. već mu je najavljena povratnička turneja u Kanadi, koja počinje u rodnom mu Peterboroughu 20. veljače, zatima nastupa 27. veljače u Scarbortoughu, 28. veljače u Trentonu te 5. ožujka u Ottawi, u sklopu programa “Blues in the Schools” festivala Ottawa Bluesfest. Početak križevačke svirke zakazan je za 20:30 sati, a svim ljubiteljima bluesa, folka i općenito dobre glazbe uživo ne preostaje drugo nego doći i uživati u ovoj ekskluzivnoj glazbenoj poslastici.