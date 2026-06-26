U nedjelju Sejem donosi bogati program u Sveti Petar Orehovec

Udruga Orej iz Svetog Petra Orehovca poziva vas na još jedan Sejem, eko-kulturni festival za djecu i odrasle! Ove godine tema Sejma je “novo lice tradicije” – pa će tradicionalne igre, vještine, priče i glazba zavladati parkom u Svetom Petru Orehovcu u modernom i neočekivanom ruhu.

Program kreće u nedjelju, 28. lipnja u 16 sati, na jednom mjestu kroz cijelo poslijepodne i večer čekaju vas kreativne i sportske radionice i igre, igraonice, čitaonica, facepainting i izrada pletenica, radionica veza, neizostavni sejmišni izlagači i kreativci, dječji nastupi, modna revija nakita od čunčane čipke i ljetno animirano kino s nagrađivanim animiranim filmovima iz cijelog svijeta. Osim toga, umjetnička Udruga Arteco – partner EU Klimatskog pakta iz Slavonskog Broda, poznata po skulpturama u prirodnim veličinama vodit će eko-umjetničku radionicu za djecu.

Iz programa izdvajamo dvije cirkuske predstave – Srednjovjekovnu predstavu Balade Jage III Kukuriječkog i LED Krijesnice – animaciju u potkretu sa svjetlosnim rekvizitima koja počinje kad padne mrak i krenu krijesnice.

Vrhunac dana svakako će biti koncert Tomislava Golubana, proslavljenog blues glazbenika, pjevača, skladatelja i svirača usne harmonike. Tomislav Goluban višestruki je dobitnik nagrade Porin koji u svom izričaju spaja blues s hrvatskom tradicionalnom glazbom. Nakon što je oduševio publiku u 20 zemalja Europe i Amerike, dolazi u Sveti Petar Orehovec kojim će se prvi put ikad oriti blues – i to kajkavski!

Program Sejma sufinanciran je sredstvima Općine Sveti Petar Orehovec, EU Klimatskog pakta i Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije.

Vidimo se u školskom parku u Svetom Petru Orehovcu u nedjelju od 16 do 22 sata.