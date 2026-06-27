Odgođen Ljetni vibe u dvorištu Galerije K2

Martin Topljak (Foto: M.T.) 0

Ljetni vibe u dvorištu galerije K2, koji je večeras s početkom od 21 sat trebao u centar grada dovesti nastupe dvaju DJ-a – Kokija i Savagea, odgođen je za termin u srpnju o kojemu će javnost biti naknadno obaviještena.

Organizatori ističu kako će novi termin zasigurno donijeti odličan ljetni vibe – ispunjen zvucima reggaea, disca i housea. Onima koji su se zaputili na događaj preporučaju praćenje utakmice nogometne reprezentacije, koja je ipak od državne važnosti. Svakako je poželjno da to čine uz hladni napitak.

Do viđenja i do plesanja uz ljetne ritmove, živjeli!

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