Ljetni vibe u dvorištu Galerije K2: Besplatna večer housea, disca i reggaea

Ljubitelje dobre glazbe i ljetne atmosfere večeras očekuje još jedno zanimljivo događanje u Križevcima. U dvorištu Galerije K2 održat će se DJ nastupi, glazbena večer koja donosi opuštenu atmosferu uz ritmove housea, disca i reggaea.

Za dobru selekciju glazbe pobrinut će se DJ Koki i DJ Savage, članovi SAFEHOUSE Crewa, koji će posjetitelje od 21 sat voditi kroz pažljivo odabranu selekciju plesne glazbe i održavati odličnu atmosferu do kasno u noć.

Organizatori poručuju kako je cilj događanja spojiti ljetni ugođaj, zalazak sunca i kvalitetnu glazbu u jedinstvenom ambijentu dvorišta Galerije K2, stvarajući prostor za druženje, ples i opuštanje.

DJ nastupi u dvorištu K2 održat će se u petak, 27. lipnja 2026. godine, s početkom u 21 sat, a ulaz je besplatan.

Svi željni dobre glazbe i ugodne ljetne večeri pozvani su pridružiti se ovom otvorenom glazbenom događanju koje će u središte grada donijeti prepoznatljive ljetne ritmove i pozitivnu energiju.