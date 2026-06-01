K.U.F.E.R. i ove godine u sklopu spravišča

Jubilarno 10. izdanje Križevačkog uličnog festivala edukacije i razbibrige (K.U.F.E.R.), u organizaciji udruge K.V.A.R.K. ponovno stiže u Križevce i ove godine obogaćuje program 58. Križevačkog velikog spravišča, koje se održava od 5. do 7. lipnja.

Tijekom tri festivalska dana Nemčićev trg i Galerija K2 ponovno postaju središte suvremenog cirkusa, ulične umjetnosti, glazbe i kreativnosti. Jubilarni K.U.F.E.R. donosi najbogatiji i najraznovrsniji program dosad, ispunjen uličnim performansima, suvremenim cirkuskim predstavama, vatrenim showovima, radionicama, glazbenim programom i interaktivnim sadržajima za sve generacije.

Festival već deset godina oživljava gradske trgove i ulice, pretvarajući ih u prostor susreta, igre, inspiracije i zajedništva. K.U.F.E.R. je tijekom godina postao nezaobilazan dio Spravišča i jedno od prepoznatljivijih događanja suvremene cirkuske i ulične scene u regiji, okupljajući izvođače, umjetnike i publiku svih uzrasta.

Na ovogodišnjem izdanju nastupaju umjetnici i izvođači iz Hrvatske, Austrije i Venezuele, koji će kroz bogat i dinamičan program obilježiti deset godina festivalske priče i nezaboravnih trenutaka u centru Križevaca.

Program festivala započinje u petak, 5. lipnja u 19 h na Nemčićevom trgu, žonglerskom predstavom “Balade Jage III. Kukuriječkog” u izvedbi Loop Cirkusa, nakon čega slijede LED animacija u pokretu te žonglerski i vatreni show “Prometheus”. Večer završava DJ programom Marija Kovača u dvorištu Galerije K2.

Subotnji program počinje u 17 h na Nemčićevom trgu radionicom za djecu “Zagonetno drvo” Matije Bobeka, nakon koje slijedi žonglerska predstava za djecu “Lisica bez repa”, zatim žonglerska predstava “Cabaret sauvignon” venezuelskog umjetnika Emilija Alcantare, “Leteći kabaret” sa zračnim akrobacijama na konstrukciji u kojem nastupaju i članice križevačkog K.U.F.E.R. kolektiva te žonglerski i vatreni show “Solis lumina”. Za glazbeni dio večeri zadužen je DJ fear.

Nedjeljni program počinje u 14 h u dvorištu Galerije K2 Sajmom vinila u suradnji s udrugom Zvuk Vinila Sjever, potom slijedi animacija u pokretu Beat Divera, Smash žonglerska predstava za djecu, zračne akrobacije na konstrukciji u izvedbi Tricycle Trauma kolektiva te veliko festivalsko zatvaranje uz austrijski Flame Rain Theatre i njihov vatreni show “Big flames and little disasters”.

Sav festivalski program održava se na otvorenom, a ulaz na sva događanja je besplatan. K.U.F.E.R. organizira udruga K.V.A.R.K. u suradnji s Turističkom zajednicom Grada Križevaca.

Festival podržavaju Ministarstvo kulture i medija RH, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih RH, Koprivničko-križevačka županija, Grad Križevci, Turistička zajednica Grada Križevaca, Zaklada Kultura nova i Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva.