Kostelićev dokumentarac, tribina o novom valu i glazbeni spektakl pod zvijezdama za finale 20. Culture Shocka

Jubilarni 20. Culture Shock Festival ovaj tjedan donosi autorski dokumentarac Ivice Kostelića, tribinu o novom valu i veliko finale uz glazbeni spektakl pod zvijezdama.

Naš slavni skijaš Ivica Kostelić se nakon povlačenja iz profesionalnog skijanja 2017. godine posvetio oceanskom jedrenju na jedrilici u Klasi 40 i o tome je snimio film “Transat” , a križevačka publika moći će ga pogledati u srijedu 29. svibnja u 20 sati na besplatnoj projekciji u Kinu Križevci. Ulaznice treba rezervirati na stranici kina. Riječ je o dokumentarnom filmu koji na zanimljiv način prikazuje regatu dvojca preko Atlantika te njihove dogodovštine od Europe do Martiniquea. Ivica Kostelić tu je regatu odjedrio u studenom 2021. sa svojim francuskim koskiperom Callisteom Antoineom na brodu simboličnog naziva “Croatia Full of life”. Prikazao je sve strane ovakve iznimne avanture, no naglasio je ipak da u filmu nema puno problema s kojima su se suočavali budući da se oni, kada se dogode, ne stignu dokumentirati.

U petak na kulturno šokiranje dolaze Aleksandar Črček, jedan od osnivača Muzeja novog vala Zagreb, i fotograf Goran Pavelić Pipo koji je svojim fotografijama ovjekovječio zagrebačku novovalnu scenu i druženja pred Zvečkom. Na tribini „Kurvini sinovi“ govorit će o novom valu, o kraju sedamdesetih i početku osamdesetih godina 20. stoljeća kad su mladi progovarali kroz umjetnost i izražavali bunt prema državi i sustavu. „Nešto se događa”, poručio je Polet jednom naslovnicom 1978. godine, kad se bivšom državom kao zaraza širio novi zvuk, a neki od pionira te glazbe bili su zagrebački bendovi Prljavo Kazalište i Azra, riječki Paraf i Termiti te ljubljanski Pankrti. Tribina će se održati u Kozmološkom centru u petak, 31. svibnja u 20 sati, moderator je Ratko Matić, a ulazak je besplatan.

Ovogodišnje jubilarno izdanje Culture Shock Festivala završava glazbenim spektaklom, koncertom Gradskog puhačkog orkestra Križevci koji će svirati glazbu Johna Williamsa iz legendarnih znanstveno-fantastičnih filmova Ratovi zvijezda, redatelja Georgea Lucasa. Nagrađivani križevački orkestar će, pod zvijezdama, svirati jednu od najboljih i najkompleksnijih partitura u povijesti kinematografije za koju je Williams dobio Oskara, zvjezdani status i planetarnu slavu. Koncert je u subotu 1. lipnja u 21 sat na ljetnoj pozornici uz Kozmološki centar.