Inventura dvojice križevačkih umjetnika – Babić i Živković u zajedničkom projektu

Udruga K.V.A.R.K. i Galerija K2 predstavit će u petak 5. rujna izložbeni projekt Inventura, dvojice križevačkih umjetnika koji dolaze iz različitih područja umjetnosti. Autori Petar Babić (pisac) i Saša Živković (vizualni umjetnik) u ovoj izložbi prikazuju „stare“ radove. Možda im u komforu starenja nedostaje ideja, možda se nadaju “novom otkrivanju” tražeći potvrdu svojih “velikih djela” ili je to “samo” nostalgija za mladošću – pitaju se organizatori izložbe.

U Inventuri autor Petar Babić vadi iz arhiva svoj roman-novine Babylondon objavljene 2001. u izdanju MH-Križevci nudeći novo čitanje te ih postavlja u novi kontekst, kao i autor Saša Živković koji izlaže jedan od svojih bitnijih radova s kraja dvadesetog stoljeća. Obojicu autora tada su vodile raznovrsne ideje i porivi i u tim su radovima preispitivali dolazak novog tisućljeća. Babić je pisao vizionarske priče, aktualizirao pogled u budućnost, dok je Živković činom paljenja šibica aktualizirao pogled u prošlost.

Gledajući spoj oba djela, tu i takvu mračnu povijest i budućnost, na brojne načine sada (nažalost) i živimo. Babićev i Živkovićev rad može se na prvu činiti dijametralno suprotnim, ali ujedinjuje ih ideja istraživanja i propitivanja umjetnosti na periferiji i izvan fokusa mainstreama. Tada još mladenački vjerujući u utopije, a danas bez suvišnih deluzija i dovoljno pomireni s mjestom i prostorom u kojem žive, ali još uvijek s jednim i dalje gorućim pitanjem u sebi, postavljaju si pitanje – što je zapravo umjetnost?“, navode autori u najavi izložbe.

Petar Babić (Koprivnica, 10. travnja 1974.) osnovnu i srednju školu završio je u Križevcima. Diplomirao je kroatistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Objavio je roman -svaštaru Abecedarij (Naklada MD, Zagreb, 1997), roman-novine Babylondon (Matica hrvatska Križevci, 2001), suautorsku zbirku priča Pet autora traži naslov (KVARK &amp; Dataart+, Čakovec, 2005) i humoristično-povijesni roman Naše velko spravišče (Jesenski&amp;Turk, Zagreb, 2023). Uvršten je u antologiju nove hrvatske proze I. Štiksa i D. Šimprage 22 u hladu (Celeber, Zagreb, 1999) i knjigu kritika Seada Begovića Književna otkrivanja (Stajer Graf, Zagreb, 1998). S romanom-novinama Babylondon izvodio je performanse na Književnom petku, Festivalu prvih ZFF-a (posebna pohvala žirija), Bjelovaru, Đurđevcu, Koprivnici i Zrenjaninu (RS). Višestruko je nagrađivan na natječajima za kratku priču Pričigin – Split, Nagrada Zlatko Tomičić – Karlovac, Galovićeve jeseni – Koprivnica, Nagrada Slavko Kolar – Čazma, Nagrada Stjepan Kranjčić – Križevci. Kratke priče prevođene su mu na strane jezike, objavljivao je u brojnim časopisima, zbornicima i novinama (Republika, Vijenac, Večernji list, SFeraKon, Biber) i po internetskim portalima. Živi i radi u Križevcima.

Saša Živković (Koprivnica, 17. travnja 1970.) Diplomirao je na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, na Nastavničkom odsjeku, pod mentorstvom Zlatka Kesera i Roberta Emila Tanaya 1998 g. Jedan je od osnivača udruge K.V.A.R.K. i galerije „K2“ u sklopu koje se bavi projektima i organizacijom projekata vezanih uz likovnu i vizualnu umjetnost u Križevcima. Kontinuirano samostalno skupno izlaže od 1995. g. U dva navrata boravio je na usavršavanju u Leipzigu kroz projekt “One side story“ 2012. i “De/konstrukcija slike“ 2019. godine. Njegov rad uvršten je u likovnu monografiju “Umjetnost Like“. Član je HDLU-a Zagreb i LU  “Lika“ Gospić. Živi i radi na relaciji Križevci – Gospić – Zadar.

Otvorenje izložbe je u petak 5. rujna u Galeriji K2 u 19 sati i bit će otvorena do 17. rujna svakim radnim danom od 18 do 20 sati.

