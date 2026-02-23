Izložba Duplo pakiranje u Galeriji K2: dijalog umjetnosti

U petak, 27. veljače 2026. godine u 19 sati, u Galeriji K2 u Križevcima otvara se izložba naziva „Duplo pakiranje“, kojom se publici predstavlja dvoje autorica čiji se radovi susreću i prepliću kroz zajedničke tematske i kontekstualne točke. Riječ je o umjetnicama Rebekki Heilig i Nikolini Manojlović Vračar, čije se stvaralaštvo razvija u različitim smjerovima, ali s jasnim zajedničkim interesom za propitivanje stvarnosti, procesa i unutarnjih stanja.

Ako je suditi po individualnom nazivu izložbe – GADIMISE, umjetnički izraz Rebekke Heilig progovara kroz slojevite vizualne strukture koje balansiraju između intimnog i univerzalnog, stvarajući prostor u kojem se promatrač suočava s vlastitim percepcijama i reakcijama. Kroz sugestivnost forme, Heilig gradi radove koji istodobno privlače i provociraju. S druge strane, Nikolina Manojlović Vračar projektom RADNJA, STANJE, ZBIVANJE istražuje dinamiku procesa – ono što se događa između početka i kraja, između pokreta i mirovanja. Njezini radovi naglasak stavljaju na transformaciju, na prijelazne faze i neuhvatljive trenutke promjene.

Izložba će biti otvorena za razgled svakim radnim danom od 18 do 20 sati, sve do 13. ožujka 2026. godine. Pozivaju se svi ljubitelji suvremene umjetnosti, ali i oni koji to tek postaju, da posjete Galeriju K2 i urone u „Duplo pakiranje“ – izložbu koja spaja dvije umjetničke perspektive u jedinstveno iskustvo.