Udruga K.V.A.R.K. i galerija „K2“ otvorit će u petak 19. rujna još jednu zanimljivu izložbu, zapravo dvije izložbe kroz jedan koncept. Riječ je o projektima „Samo polako…“ Luke Čačića i „Portali podsvijesti“ Marka Presečkog, koji će se predstaviti zajedno. Galerija „K2“ ovim izložbenim projektom nastavlja izlagački program specifičnom koncepcijom predstavljanja umjetnika koji dolaze iz različitih područja umjetnosti, a sekundarno se bave i vizualno-likovnom umjetnošću uz profesionalne vizualno-likovne umjetnike.

Luka Čačić akademski je slikar iz Zaprešića koji će se križevačkoj publici predstaviti ciklusom keramike. Povjesničar umjetnosti Jurica Škofač za njega piše kako je “….akademski slikar na njegov svojstven način zamijenio štafelajnu sliku keramičkom posudom koja posjeduje volumen te njenom vrtnjom oko osi naslikana slika ima animirani pokret pa je umjetnikov crtež proširena dimenzija dvodimenzionalne slike i rotiranjem oko svoje osi nastaje kratki film. Isti koncept Čačić je primijenio na oslikanim keramičkim vazama s kojima će se predstaviti u Križevcima.

Marko Presečki je multidsciplinarni umjetnik iz Varaždina i poznat je po svojim konceptualnim zbirkama poezije koje nerijetko izvodi uz glazbenu podlogu, u maniri nadrealista. U svom likovnom izričaju pak teži prema apstrakciji i eksperimentiranju s materijalima. Kao osnovni izražajni materijal koristi neočekivani predmet iz svakodnevice, kupaonsku spužvastu prostirku, služeći se njome kao nositeljem materije, ali i boje.

“Ova dva izložbena projekta, iako na prvi pogled traže poveznicu, ipak će tražiti i drugi pogled u kojem je moguće iščitavati namjeru prema eksperimentu s materijalom i medijem kojim se svaki od ove dvojice umjetnika bavi. Nije to samo međusobna poveznica, nego je to i poveznica s nizom umjetnika koji su u svom radu njegovali princip eksperimenta i istraživanja medija u suvremenoj likovnoj umjetnosti“, dodaju organizatori izložbe u pozivu.

Ideja ovakvih specifičnih spojeva proizašla je iz kustoske koncepcije „Duplo pakiranje“ umjetničkog voditelja galerije Saše Živkovića u kojoj su dosad predstavljena dva ovakva povezivanja, u svibnju izložbom „LOGO NO LOGO“ Nikoline Ivezić i Hrvoja Milića, te projektom „Inventura“ Petra Babića i Saše Živkovića.

Nakon otvorenja u petak 19. rujna u 19 sati, izložba će ostati otvorena za razgled svakim radnim danom od 18 do 20 sati do 1. listopada.