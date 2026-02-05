Otvorenje nove sezone Galerije K2 izložbom Lea Pavlovića „IMPLETIO“

Galerija K2 u Križevcima započinje izložbenu sezonu 2026. samostalnom izložbom Lea Pavlovića „IMPLETIO“, koja se otvara u petak, 6. veljače 2026. u 19 sati. Galerija K2 je nezavisni likovni i umjetnički galerijski prostor posvećen prezentaciji suvremene i vizualne umjetnosti, posebno suvremenih praksi i umjetnika — kako lokalnih tako i onih šireg opsega.

Vjerujemo kako će nova sezona biti sadržajna, a u nastavku godine najavljene su samostalne izložbe autora: Gorana Težaka, Tee Krklec, Zorana Kakše, Katrin Radovani i Nataše Ljubetić, kao i izložbeni segment „Duplo pakiranje“ s autorima Rebekkom Heiling i Nikolinom Manojlović Vračar te Lucijom Marin i Tomislavom Šilipetrom.