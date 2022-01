Po proceduri ili mimo nje – točka oko vodouslužnih područja skinuta s dnevnog reda

Prvih šest točaka dnevnog reda 6. sjednice Gradskog vijeća na kojoj je bilo svih 19 vijećnika, prošlo je brzo i glatko, uz par vijećničkih pitanja. Očekivano, najviše rasprave izazvalo je donošenje Zaključka o Uredbi o uslužnim područjima, točki koju su svojim potpisima tražili vijećnici SDP-a, HDS-a, Ivan Majdak i Marijana Šatrak. Vijećnik SDP-a Antonio Sirovec podsjetio je kako se odvijala priča od rujna kad je gradonačelnik Mario Rajn od Gradskog vijeća tražio podršku u namjeri da gradska tvrtka Vodne usluge ostane samostalni isporučitelj vode, a ne kako je predložila Vlada da tvrtku preuzme koprivnička tvrtka.

“Kolega Devčić je tad bio suzdržan i rekao je da se treba bolje informirati. Slažem se da se treba informirati, ali ne tri mjeseca prije donošenja odluke kad je njegova stranka već donijela prijedlog odluke. Devčića se postavilo u nadzorni odbor valjda zato da bi se ostvarila vertikala vlasti, a on nije ni podržao prijedlog da Vodne usluge ostanu križevačko poduzeće“, rekao je Sirovec i pitao što će biti sa zaposlenicima, pogotovo administrativnim osobljem koje Koprivničke vode već imaju. Izrazio je i zabrinutost za cijenu vode koja je u Koprivnici skuplja nego u Križevcima. Sirovec je predložio gradskim vijećnicima da jednoglasno prihvate dvije točke: da se Gradsko vijeće protivi pripajanju tvrtke Vodne usluge tvrtki Koprivničke vode, te drugu točku kojom traži da se za referentnu godinu za koju se gleda potrošnja isporučene vode, umjesto 2018. godine u kojoj su Vodne usluge tek osnovane, uzme 2019.

“Raspravljanje o aktima koje je donijela Vlada i koji su sigurno usklađeni sa zakonom te donošenje zaključaka na razini Gradskog vijeća, za mene je dvojbeno. To nadilazi sposobnosti mene kao anesteziologa“, rekao je Devčić na što je Sirovec odmah replicirao da ga je spomenuo zbog vertikale vlasti, a ne zbog toga jer je anesteziolog.

Zaključak iz prve točke zapravo je već donesen na sjednici u rujnu, kad su svi osim tri HDZ-ova vijećnika podržali gradonačelnikov prijedlog da Vodne usluge ostanu samostalno poduzeće i vodni isporučitelj na ovom području. Vijećnik Ivan Majdak stao je pak u Devčićevu obranu. “Trebao je gradonačelnik zatražiti pomoć od Mate Devčića da dođu do premijera i s njim porazgovaraju. No moram reći da je bivši gradonačelnik Branko Hrg kriv za to što se Vodne usluge nisu osnovale ranije, kad su se trebale izdvojiti kao samostalne iz Komunalnog poduzeća“, rekao je Majdak. HDS-ov Ivica Švagelj predložio je vijećnicima da skupe glave i zajedno se izbore za svoj grad. “Sve dok ne dobijem kronologiju koliko se razgovaralo, koliko se lobiralo, koliko se išlo na sastanke, smatrat ću za ovo odgovornu gradsku vlast“, rekao je Švagelj. Nakon toga Devčić je tražio stanku od pet minuta, a nakon stanke za govornicu je izašao Pernjak.

“Nije mi jasno, gospodine Devčić, zašto govorite da nismo kompetentni raspravljati o odlukama koje je donijela Vlada? Očito uredba nije dobra jer postoji desetak jedinica lokalne samouprave koje se ne slažu s Vladinim prijedlogom i zašto to ne bismo rekli. Nitko nije spomenuo da imamo dva vodocrpilišta i, ako ovako ostane, s njima nećemo moći upravljati“, rekao je Pernjak i zatražio novu stanku nakon koje su vijećnici koji su predložili ovu točku, predložili novi prijedlog zaključka. “Tražim da se ova točka momentalno makne s dnevnog reda jer je ovo silovanje procedure“, rekao je Devčić, a proceduri ga je odmah poučio Majdak.

“Ovo sad je, kolega Devčić, silovanje demokracije. Točku ste mogli skinuti pri izglasavanju dnevnog reda, a sad možete zaključak prihvatiti ili ga nemojte prihvatiti“, poručio je Majdak, a SDP-ov Pernjak tražio je od stručnih službi Grada da omoguće umnožavanje zaključka kako bi ga svi vijećnici mogli pročitati. Predsjednik Gradskog vijeća Igor Frbežar tad je predložio skidanje točke s dnevnog reda što je podržalo 10 vijećnika, dok su vijećnici SDP-a, HDS-a i dvoje s Majdakove liste bili protiv.