U ponedjeljak 6. ožujka radovi na trenutačno najvećem željezničkom infrastrukturnom projektu – gradnji drugog kolosijeka pruge između Dugog Sela i Križevaca – ulaze u fazu u kojoj će utjecati na tijek željezničkog prometa. Tako će do daljnjega na toj dionici promet biti posebno reguliran. U prvome razdoblju, točnije do 1. travnja, putnike će prema voznome redu vlakova između Vrbovca i Križevaca prevoziti autobusi, i to od ponedjeljka do subote između 7.45 i 14.45 sati.

Dodatne informacije o organizaciji prijevoza i mjestima na kojima će se zaustavljati autobusi putnici mogu dobiti na:

telefonskim brojevima 060 333 444 / *8525 *VLAK

internetskoj stranici HŽ Putničkog prijevoza http://www.hzpp.hr/stanje-u-prometu

internetskoj stranici HŽ Infrastrukture http://www.hzinfra.hr/ – Radovi na mreži.

Iz HŽ Infrastrukture putnike mole za razumijevanje jer radovi se izvode kako bi putovanje željeznicom bilo brže i udobnije.

Građevinski radovi na projektu Dugo Selo – Križevci započeli su u srpnju 2016. Završetak ove faze radova predviđen je krajem 2018. godine, a puštanje nove dvokolosiječne pruge između Dugog Sela i Križevaca u promet planira se početkom 2020., čime će se vrijeme putovanja između Dugoga Sela i Križevaca skratiti sa sadašnjih 30 minuta na 18 minuta.

Dionica koja se modernizira duga je 38,2 kilometra, a cijeli projekt vrijedan je 1,5 milijardi kuna. Od toga je 85 % sufinancirano iz Europskog fonda za regionalni razvoj Kohezijskog fonda.