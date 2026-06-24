Velika nagrada Križevaca: domaći dečki najbrži na križevačkim ulicama

U nedjelju je u Križevcima održana moto utrka, koja već godinama okuplja brojne natjecatelje koji se žele okušati u utrkivanju uskim ulicama Gornjeg grada. Kao što smo pisali u najavi, upravo ova utrka definira tko su aktualni “heroji ulice”, trkači kojima leži ulica – streetfighteri. Kroz godine, mnoge su legende nastupile na hrvatskom Monte Carlu, neke od njih poput Gorana Gajića vratile su se u 2026. i razveselile mnogobrojnu publiku.

U svečanom mimohodu na otvorenju utrke sudjelovali su Križevačka djevojačka straža, Križevačke mažoretkinje, Gradski puhački orkestar, proslavljeni vozači, vozači minibikeova te brojni ljubitelji motociklizma. Mimohodu se na motociklu pridružio i gradonačelnik Križevaca Tomislav Katanović.

Organizator utrke bio je Auto-moto klub Križevci, a okupljenima su se obratili predsjednik kluba Stjepan Krpanić i tajnik Stjepan Peršin. Pozdrave su uputili i državni tajnik Tomislav Družak, izaslanik predsjednika Hrvatskoga sabora i državni tajnik Branko Hrg te župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić.

Nakon što su jutarnji treninzi prošli u najboljem redu, uz tek nekoliko manjih padova, pravi je oktanski cirkus uslijedio u poslijepodnevnim satima. Rezultati dokazuju kako su za ovu utrku najspremniji bili domaći predstavnici. Nakon povratka Gorana Gajića Gajsa i u konkurenciji nekoliko doista brzih vozača, na potezu je bio Luka Nervo koji je odvozio utrku kao isprogramiran za “rundanje” lijevog kruga u Gornjem Gradu i ostvario prvu mjesto u “kraljevskoj klasi” 1000SST. Iza Luke na postolju su završili još itekako brzi križevčanin Denis Petric i Petar Bešker.

Pobjedu u klasi 600SST s ogromnom je prednosti odnio još jedan od domaćih predstavnika na Yamahi, mladi Karlo Gršić koji pokazuje kako je s pravom uključen u 99 Racing School na Automotodromu Grobnik, gdje polaznike uči tajnama moto zanata. Iza Gršića su utrku završila dva istarska predstavnika, legendarni Vedran Močibob koji itekako dobro poznaje križevačku stazu i njene “ćoške” te Deni Floričić. U utrci je nastupio i Loris Majcan, predstavnik hrvatske na utrci Isle of Man TT kojemu se već tradicionalno dogodio peh – ove mu je godine pukla stražnja guma.

Od Križevčana, u svojim su klasama pobijedili i Vilim Babić, Mario Peklić, Ivan Radotović i Andrija Rončević. Osim njih, mnogi su odlično vozili te pokazali da imaju što pokazati u budućnosti.