Ogenj predstavio novi singl “Domovinska” – glazbenu posvetu zavičaju, putovanju i pripadnosti

Ogenj predstavlja novi singl i videospot “Domovinska” – pjesmu koja snažno i emotivno progovara o ljubavi prema zavičaju, pripadnosti i vrijednostima doma koje ostaju trajno upisane u čovjekov identitet.

“Domovinska” donosi prepoznatljivu energiju benda, spoj sirove emocije, zaraznog ritma i autentičnog izričaja, ali i vedrine koja već godinama obilježava njihov glazbeni i scenski karakter. Kroz pjesmu i prateći videospot u režiji Dinka Šimca članovi benda prikazani su upravo onakvima kakvi jesu – spontani, veseli, uvijek spremni na put i nove kilometre kako bi svoju glazbu i poruku približili publici, govore iz benda i dodaju: ”Htjeli smo prikazati našu iskrenu i goruću ljubav prema svojem zavičaju i prema svojoj domovini kao što stih s prvog albuma “Domaj” u istoimenoj pjesmi govori: “Sigdi je lepo, al doma je naj!”

Bend ističe kako je proces nastanka singla protekao iznimno spontano i neopterećeno, što se osjeti i u samoj atmosferi pjesme.

“Nismo dugo tražili smjer ni komplicirali oko pjesme – vrlo brzo smo pronašli ono što smo željeli prenijeti. Nakon intenzivne i radne 2025. godine, svi smo se odmorili i dočekali proljeće puni nove energije. Činilo se kao da smo se zajedno s prirodom ponovno probudili. Kao i uvijek, nastojali smo pjesmi dati dodatni aranžmanski zaokret i emociju, jer publici želimo ponuditi maksimum kroz svaki stih i svaku notu.

Predivno subotnje jutro bilo je kao stvoreno za zabilježit ga na kameri. Imali smo spremnu stvar, i sve su nam stvari išle na ruku – predivna rascvjetana repica, prolistalo drveće, vijugava Drava i mirna Šoderica s laganim povjetarcem”, izjavili su iz benda.

Videospot za “Domovinsku”, koji potpisuje Dinko Šimac iz produkcije Beyond Pines Films, vizualno slavi ljepotu podravskog kraja. U fokusu su raskošni proljetni pejzaži, priroda u punom sjaju i atmosfera zajedništva, slobode i kretanja.

Željeli smo u prvi plan staviti šarene podravske krajolike i smjestiti bend u taj prostor kao dio njega. Sve smo zamislili kao svojevrsno slavlje ljepota našeg kraja kroz road trip i putovanje različitim vozilima. Snimanje je bilo izrazito opušteno, razigrano i puno uživanja, a vjerujem da se ta energija jasno vidi i u konačnom spotu”, istaknuo je redatelj Dinko Šimac.

“Domovinska” još jednom potvrđuje autentičnost benda Ogenj i njihovu sposobnost da kroz suvremeni folk-punk izraz prenesu snažne emocije, energiju zajedništva i duboku povezanost s krajem iz kojeg dolaze.

Tekst pjesme “Domovinska” potpisuje Tomislav Mihac Kovačic, dok je glazba nastala zajedničkim autorskim radom članova benda Ogenj – Andrije Bricelja, Benjamina Fabića, Leonarda Ivačića, Nevena Žnidara, Petra Šimčića i Tomislava Mihaca Kovačica. Poseban zvučni pečat pjesmi daju i elektronički break elementi koje potpisuje Homer Sickson, s kojim je bend već uspješno surađivao na remixu pjesme “Daj, daj”.

Za audio snimku bio je zadužen Benjamin Fabić, dok miks i mastering potpisuje Matej Zec iz G.I.S. Studija. Efekte je radio Homer Sickson u suradnji s HS Studio, a videospot za pjesmu režirao je Dinko Šimac.