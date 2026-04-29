[FOTO/VIDEO] Objavljen prvi singl “You’re Not Here” mladog kantautora Marka Førhilla

Debitanski singl s video-spotom pod naslovom “You’re Not Here” objavio je 26. travnja 2026. na svom YouTube kanalu mladi križevački glazbenik i kantautor Mark Førhill (24). Uz Križevčanina znakovitog pseudonima, glavnu ulogu u spotu ima Gabriela Režić (22), studentica psihologije. Spot je ispunjen vrlo slikovitim kadrovima Križevaca i Zagreba, čijim lokacijama luta sretno zaljubljeni par, a kroz priču vodi sam autor i izvođač pjesme, kojem je ovo djelo glazbeni prvijenac.

Riječ je o Marku Zagorcu, studentu diplomskog studija Znanosti o okolišu na Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Završio je prirodoslovno-matematički smjer Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga u Križevcima, a 2024. završio je prijediplomski studij s radom na temu “Biologija oblića rod Anisakis”. U djetinjstvu je trenirao atletiku, rukomet te karate i nositelj je zelenog pojasa, a iskušao se i u dramskoj skupini. Trenutno je zaposlen kao student.

Glavnina radnje četverominutnog spota pozornica je Velike dvorane Hrvatskog doma u Križevcima, na kojoj se glavni protagonist, izvodeći pjesmu ljubavne tematike pred staromodnim rebrastim mikrofonom i na gitari, prisjeća sretnih trenutaka s voljenom osobom, a izmjenjuju se kadrovi iz Križevaca i Zagreba. Iako završava stihom iz naslova, čitava pjesma odaje topli doo-wop vibe, vokalne izvedbe glazbenog stila populariziranog pedesetih i šezdesetih godina prošlog stoljeća.

Markov sjajan retro-vokal i uopće usmjerenost na ovaj stil rock glazbe pokazuje puno potencijala, pogotovo jer stvaranjem na engleskom jeziku nije ograničen na hrvatsko jezično područje, a uspješan primjer jednog njegovog suvremenika u istom žanru mladi je kanadski kantautor Alex Sampson (22), koji je, nakon uspjeha u svjetski poznatom showu “America’s Got Talent” sa singlom “Pretty Baby” snimio EP za Warner Records te imao koncerte diljem SAD-a i Europe.

Autor je teksta Marko Zagorec, glazbu potpisuju zajedno Marko Zagorec i Krunoslav Matus, aranžman Goran Ivan Kovačić i Krunoslav Matus, a produkciju, snimanje, miksanje i mastering Krunoslav Matus iz Kum Studio u Križevcima. Uz vokalnu izvedbu gitaru je svirao Marko Zagorec, bas gitaru, violinu i limene puhačke instrumente Goran Ivan Kovačić, a bubnjeve programirao Krunoslav Matus. Back-vokale je izvela Mirjana Hofer.

Za dojmljivu video-produkciju zadužen je bio Fran Žinić, koji uz Marka supotpisuje režiju, scenarij i scenografiju, a samostalno kinematografiju, editing, color grading te rasvjetu. Asistenti za kameru, rasvjetu i fotografije iza kulisa bili su Lana Radošić, Eva Ratković i Karlo Cvitković, nadzor scenarija potpisuje Lana Radošić, tehnička potpora bio je Vedran Delić, a logistika Karlo Cvitković i Josip Golubić.

– Pjesma koja je započela kao samo još jedna progresija akorada, pronašla je svoj put kroz tekst i postala moja prva autorska pjesma. Cijeli proces stvaranja glazbe, a kasnije i službenog spota, bio je zaista uzbudljiv. Bilo je prekrasno pratiti razvoj pjesme svakim dolaskom u Kum Studio, istaknuo je mladi kantautor, izrazivši zahvalnost producentu Matusu te Gabrieli Režić, Franu Žiniću i čitavoj ekipi na predanom radu, velikom trudu i bezrezervnoj podršci.

Za odabir kostima korištenih u spotu bile su zadužene Martina Vidaić i Nidžara Mustafić, za garderobu i styling Martina Vidaić i trgovina “Mango Sticky Rice Vintage Shop”, a lokacije interijera u spotu su prostori Hrvatskog doma u Križevcima kojim upravlja Pučko otvoreno učilište Križevci te “Elephant in the Escape Room” u Zagrebu.

Dio opreme za snimanje i rasvjetu posudila je udruga eSTUDENT, kao jedna od najvećih i najaktivnijih studentskih udruga u Hrvatskoj. Za kraj pogledajte serijal fotografija iza kulisa (behind the scenes, BTS), koje su fotografirali Lana Radošić, Eva Ratković, Karlo Cvitković te Fran Žinić.