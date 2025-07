Pjesma Ane Šimunec u međunarodnoj zbirci „Split na dlanu“

Križevačka profesorica flaute Ana Šimunec odnedavna piše pjesme koje na društvenoj mreži Facebook dijeli s poznanicima i prijateljima. Prije nekoliko dana svoju je pjesmu „O, more“ prijavila na 7. Međunarodni pjesnički festival „Split na dlanu“ te ubrzo dobila obavijest da joj će joj pjesma biti uvrštena u istoimenu zbirku stotinjak pjesama domaćih i stranih autora.

– Veliko hvala gospodinu Zdravku Odorčiću na ovom priznanju i afirmaciji te mojoj dragoj prijateljici Paulini Smoljan Niemčić na poticajima, čija će se pjesma „Ala brale“ također objaviti u istoimenoj zbirci među sedamdesetak radova, zahvalila je križevačka autorica suradnicima na motivaciji i počasti.

Uz hrvatske autore, u međunarodnu zbirku „Split na dlanu“ uvršteni su radovi pjesnikinja i pjesnika iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije, Slovenije, Austrije, Švicarske, Nizozemske i Danske. Svima njima bit će uručene zlatne plakete na samom festivalu u subotu, 26. srpnja u splitskom Akademija Clubu Gheto, gdje će biti odabrana i najbolja pjesma festivala te javnosti predstavljena čitava zbirka.

Ana Šimunec maturirala je flautu u Bjelovaru, a diplomirala na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi prof. Vesne Košir. Studij umjetničkog usavršavanja upisuje u akademskoj godini 2011./2012. u klasi prof. Karoline Šantl Zupan. TIjekom školovanja se dodatno usavršala na majstorskim tečajevima flaute (P. Dumail, G. Hoyos, I.-J. Klett, H. Schmeisser).

Članica je Hrvatskog Društva Flautista od samih početaka, a u razdoblju od 2006.-2013. je imenovana tajnicom Društva. Aktivno sudjeluje u organizaciji seminara, radionica i Međunarodnog natjecanja mladih flautista „Flauta Aurea“. Njenu pjesmu „Spravišče“ o najvećoj križevačkoj turističkoj manifestaciji ove je godine objavila službena stranica „Visit Križevci“.

Nastupala je kao član Bienalskog ansambla na Zagrebačkom Muzičkom Bienallu 2007. te kao član Zagrebačkog ansambla flauta u koncertnoj sezoni 2012./2013. Ostvarila je glazbene suradnje s gitaristicom Tamarom Perc, pijanistom Ivanom Violićem, čembalisticom Zlatom Životić te orguljašima Jelenom Stanković i Markom Đurakićem. Dugogodišnji je član Gradskog puhačkog orkestra Križevci.

Od 2007. stalno je zaposlena kao nastavnica flaute u Glazbenoj školi Alberta Štrige Križevci. Njeni učenici su dobitnici nagrada na regionalnim, državnim i međunarodnim natjecanjima. Zbog zapaženih uspjeha u pedagoškom radu, stručnim usavršavanjima i radu u stručnim udrugama, 2019. je promovirana u zvanje profesor mentor.

Bila je članica glazbenog sastava Leut Magnetik, koji je kultni status stekao početkom dvijetisućitih kada su objavili žanrovski različite albume “B612” i “Leut Magnetik”, kojima su osvojili nominaciju za MTV nagradu te Porina za najbolji album urbane klupske glazbe. Koautor je hita “Evo me doma”, a supotpisuje aranžmane za “Ovako je nama”, “Reinkarnacija jednog tartufa” i “Tänza”.

O, more

Umor se liječi u moru

Utapa se, potapa, natapa

Samo legnem na površinu

Modre ruke me prihvate i zibaju

Ne osjećam bol, napetost popušta

Oči su uprte u nebo…

More me njiše

U svojoj drevnoj zibaljci

Ušuškava me šapatom valova

Ja zatvaram oči

Kroz kapke me grije Zlato s visina

Sanjarim i pjevušim…

„Gori nebo visoko,

Doli more duboko,

A ja u sredini…“

–Ana Šimunec