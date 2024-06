Križevčanka napisala pjesmu za poznatu regionalnu zvijezdu

Popularni crnogorski kantautor Sergej Ćetković ovih je dana objavio novi album na kojem tekst i glazbu jedne od pjesama potpisuje križevačka kantautorica Tanja Furmeg

Sergej Ćetković je kantautor koji rijetko snima pjesme drugih autora, a sam je pisao pjesme za druge izvođače, poput Massima i Marka Tolje. No kad je čuo Tanjinu pjesmu „Ko li te sad miluje“, kako je sam otkrio ovoga tjedna na promociji albuma u prostorijama Croatia Records, znao je da je to njegova pjesma i da je to – to.

Na promociji albuma Sergej je iznenadio Tanju, javno joj zahvalio i pozvao je na pozornicu da skupa izvedu njezinu pjesmu. Za pjesmu je snimljen i videospot, koji je režirao Ljuba Radojević, a otkad je prije tri tjedna premijerno prikazan na YouTubeu, ima skoro tristo tisuća pregleda.

Uz to što je magistra kineziologije, fizioterapeutkinja i vlasnica centra za rehabilitaciju, Tanja Furmeg velika je zaljubljenica u glazbu. Prije osam godina u Zagrebu je završila Music Production Academy, gdje je radila s poznatim producentom i autorom Predragom Martinjakom Peggyjem, s kojim je i nastavila surađivati. Snimila je singl „Odlaziš“, a nedavno su zajedno napravili demosnimku njezine nove pjesme „Ko li te sad miluje“ koja je oduševila Sergeja Ćetkovića te ju je odlučio uvrstiti na svoj novi album „Kofer“.

Zamolili smo Tanju za komentar njihove suradnje: „Velika je čast i zadovoljstvo kad jedan od najvećih regionalnih kantautora odluči izvesti tvoju pjesmu i uvrstiti je među toliko svojih hitova. Sergej je u potpunosti prenio emociju te je, kao i sve svoje pjesme, i moju učinio posebnom. Smatram da nije mogla doći u bolje ruke. Posebnu zahvalu dugujem svojem dragom prijatelju Predragu Martinjaku Peggyju koji je vjerovao u mene i moje pjesme i na kraju doveo do jedne ovako divne suradnje.“

Predrag Martinjak i Miroslav Lesić autori su aranžmana za pjesmu, a na albumu se nalazi 12 pjesama i, s iznimkom Tanjine, sve ostale autorski ili koautorski potpisuje Sergej Ćetković.