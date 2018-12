PRENOSIMO Razgledavali grad i igrali se u zabavnom parku

3. C OŠ LJUDEVITA MODECA OSVOJIO IZLET Na nagradnoj igri na Facebooku učenici 3. c razreda i njihova učiteljica Ivka Kajganić osvojili su turistički obilazak Križevaca i izlet u zabavno-avanturistički park Pitagora. Pogledajte što su sve doživjeli!

Učenici 3. c razreda i njihova učiteljica Ivka Kajganić osvojili su na nagradnoj igri na Facebooku izlet u zabavno-avanturistički park Pitagora u Cubincu te turistički obilazak Križevaca.

‒ Zahvaljujući mami Pintarić koja ja prva vidjela nagradnu igru na Facebooku i podijelila objavu za koju su se trebali sakupljati lajkovi, osvojili smo izlet i druženje kod Pitagore Paintballa iz Cubinca, vlasnika Tihomira Tepeša. Dobili smo najveći broj lajkova, oko 300, i osvojili izlet koji nas je oduševio! ‒ objasnila je učiteljica Ivka Kajganić.

Učenici su najprije išli u razgledavanje znamenitosti našega grada.

‒ Imali smo sastanak u 9 sati kod crkve Svetog Križa. Tamo nas je dočekao vodič Đuro Škvorc. Prvo nas je odveo do stadiona. Saznali smo da je tamo u prošlosti bilo jezero. Nasuprot parka i stadiona vidjeli smo i tzv. Munjaru, prvu križevačku elektranu, gdje se nekad proizvodila struja. Zatim smo čuli priču o poznatom pilotu Dragutinu Novaku koji se svojim avionom spustio u Veliki Raven.

‒ Zatim smo razgledali crkvu Svetog Križa. Saznali smo kako su Križevci dobili ime, vidjeli sliku Križevačkog krvavog sabora iz 1397. koju je naslikao Oton Iveković i saznali što se dogodilo na tome saboru. Vidjeli smo poznati oltar slovenskog kipara Francesca Robbe. Nakon crkve Sv. Križa išli smo do crkve sv. Ane. Tamo je nekad bio pavlinski samostan. Uz crkvu je zgrada u kojoj je bila prva škola u našem gradu. Prošetali smo dalje do nekadašnje sabornice, današnje likovne galerije. Nastavili smo preko Trga Antuna Nemčića do trga Josipa Jurja Strossmayera. Tamo smo razgledali nekadašnju sinagogu. Saznali smo da je prije Drugog svjetskog rata u Križevcima bilo puno Židova. ‒ ispričala je učiteljica Kajganić.

Zabavni park u Cubincu

Nakon razgledavanja grada, učenici su išli u Cubinec, u zabavni park gdje su igrali razne igre.

‒ Kad smo stigli, najprije smo imali predavanje Crvenoga križa, saznali smo na koji način pomažu ljudima. Nakon ručaka djeca su igrala različite igre koje su ih oduševile, najviše paintball i ljudski stolni nogomet. – rekla je učiteljica Kajganić.

Pitali smo neke od učenika kako se njima svidio izlet.

‒ Meni se najviše svidio paintball jer se može pucati bojama. Mene nije nitko uspio upucati! Bilo mi je jako uzbudljivo i htio bih to ponoviti. ‒ rekao je Marko Sekelj.

‒ Meni se najviše svidjelo skijanje na travi. Svaka ekipa dobije velike skije na koje svi članovi moraju stati. Onda treba podizati noge i tako se „skijati”. Ekipa koja prva dođe do asistentice i dâ pet, pobjeđuje. Meni se ta igra jako svidjela i voljela bih to još jednom htjela ponoviti. ‒ okrila je Nika Sokač.

‒ Igrali smo križić-kružić na travi. Hula-hupove smo postavili na travu. Svaki tim dobio je krpice u različitim bojama i treba je složiti tri krpice u nizu. Igrali smo stolni tenis, to mi se također svidjelo. ‒ ispričala je Jelena Kirin.

‒ Meni se najviše svidio go-kart, utrkivali smo se autićima na pedale, cure protiv dečkiju. Mi smo dva puta za redom pobijedili, a cure izgubile! Zatim smo igrali paintball i ponovo smo mi pobijedili. Još smo igrali razne igre, bilo je zanimljivo. ‒ rekao je Ivan.