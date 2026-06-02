Sutra u Podgajcu velika zabava uz bend “Bonita”

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Dobrovoljno vatrogasno društvo Podgajec poziva na veliku zabavu uz bend “Bonita” iz Virovitice, koji će se održati u vatrogasnom domu na adresi Podgajec 40, u srijedu, 3. lipnja s početkom u 20 sati. U vatrogasni je dom u posljednje vrijeme uvedeno podno grijanje te je izgrađen novi dimnjak.

DVD Podgajec prošle je godine proslavilo 90. obljetnicu postojanja i humanitarnog rada, a osnovano je 1935. godine nakon požara u ovom križevačkom prigradskom naselju. Predsjednik Društva je Siniša Mikulec, a njegov zamjenik Luka Dušak. Društvo danas broji 69 članova.

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