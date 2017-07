LJETNA TRILOGIJA USPJEŠNIH STUDENTICA – U budućnosti se vidim u znanosti, upravo zbog toga planiram nastaviti školovanje i nakon završetka studija. Najviše me zanima veterinarska forenzika, upravo zato što objedinjuje sva područja veterine i to pred zakonima, a da bih to mogla obavljati, moram imati puno iskustva kao veterinar – ističe mlada Križevčanka.

Prije nekoliko dana, svečano su dodijeljene Rektorove nagrade za akademsku godinu 2016./17. Među elitom vrsnih studenata i studentica Sveučilišta u Zagrebu, svoje mjesto pronašle su tri mlade i uspješne Križevčanke – Mateja Pisačić, Gabrijela Hrg i Kristina Rakić.

Svaka od njih ima svoj uzbudljiv i zanimljiv put koji ih je doveo do nagrade stoga vam prezentiram ljetnu trilogiju inspirativnih priča koje otkrivaju pozadinu uspjeha mladih studentica.

Kristina Rakić ima 24 godine i dolazi iz malog mjesta Čabraji pored Križevaca gdje je pohađala Srednju gospodarsku školu, smjer veterinarski tehničar. Nakon srednje škole, upisala je Veterinarski fakultet u Zagrebu, a danas je na završnoj, šestoj godini fakulteta te je od diplome dijele samo dva ispita.

– S obzirom da na petoj godini imamo opredjeljenje, izabrala sam smjer “farmske životinje”, ali bez obzira na smjer, diploma je univerzalna, što znači da moramo imati znanje iz veterinarskog područja i za ostale životinje – objasnila nam je Kristina.

Tijekom studiranja bila je izrazito aktivna na faksu, postala je demonstratorica na Zavodu za anatomiju, histologiju i embriologiju, zatim na Zavodu za fiziologiju i radiobiologiju te na Zavodu za veterinarsku patologiju. Od prosinca 2015. godine volontira u ambulanti za male životinje Fiziovet u Zagrebu.

– Osim Rektorove nagrade, dobitnica sam nekoliko stipendija za izvrsnost od strane Sveučilišta u Zagrebu. Znanstveni rad za kojeg sam dobila nagradu uključuje dugotrajan period istraživanja iz područja veterinarske andrologije koji uključuje terenski rad, laboratorijski rad i statističke metode u cilju egzogenog djelovanja, odnosno upravljanja fiziološko reproduktivnim procesima domaćih životinja.

Na ovaj rad sam se odlučila iz razloga što upravo spomenuto nije pronašlo dosad veću primjenu kod koza i jarčeva, a pozitivan rezultat mogao bi doprinijeti gospodarstvu u pogledu povećanja proizvodnje te poboljšanju plodnosti malih preživača tokom cijele godine. Naslov rada glasi: Učinak egzogenog melatonina na morfometrijske osobitosti spermija jarčeva izvan rasplodne sezone – stručno nam objašnjava buduća veterinarka.

U istraživačkom radu ističe veliku pomoć mentora koju su joj pružili doc.dr.sc. Silvijo Vince i dr.sc. Ivona Žura Žaja sa Veterinarskog fakulteta Zagreb s kojima je provodila mnogobrojna, proljetna jutra na farmama koza u području okolice Varaždina te bezbrojne sate za mikroskopom. Kristina nam priča kako je istraživanje trajalo godinu dana, a dobra organizacija i posvećenost urodili su upravo uspjehom i zadovoljstvom.

– Moja odluka da se bavim veterinom proizlazi iz svakodnevne okruženosti i brige o životinjama još od malih nogu. Bez obzira na saznanje da položaj veterinara nije na zavidnoj razini, ne žalim što sam upisala ovaj fakultet jer je to ono u čemu se pronalazim, a uz trud i upornost, vjerujem da će se isplatiti. Upravo mi je ova nagrada prvi dokaz koji ide tomu u prilog što mi je samo još više povećalo motiviranost za rad i znanost – priča nam svestrana Križevčanka.

S obzirom da je pri kraju fakultetskog obrazovanja, upitali smo Kristinu koji su joj daljnji planovi, hoće li se okrenuti poslovnim prilikama ili i dalje ulagati u svoje obrazovanje.

– U budućnosti se vidim u znanosti, upravo zbog toga planiram nastaviti školovanje i nakon završetka studija. Najviše me zanima veterinarska forenzika, upravo zato što objedinjuje sva područja veterine i to pred zakonima, a da bih to mogla obavljati, moram imati puno iskustva kao veterinar – priča nam ona.

Kristina se trenutno nalazi u Ujedinjenom Kraljevstvu gdje obavlja stručnu praksu, a voljela bi tamo i nastaviti školovanje.

– Nalazim se na otoku Guernsey u Engleskom kanalu gdje imam priliku iskusiti rad veterinara na otocima što često uključuje i putovanje avionom na okolne otoke. Ono što ovaj posao čini uzbudljivim je što nikad ne znaš što te čeka, tako npr. jedan dan liječimo pse, mačke, ptice i konje, a drugi dan spašavamo mlade tuljane ili pak nastradale kornjače – prepričava nam Kristina svoje uzbudljive dane koje provodi u inozemstvu.

Otkako se našla na otoku, počela je aktivno trčati, a priključila se i humanitarnoj akciji 30 bays in 30 days gdje plivajući svaki dan na različitoj plaži, sudjeluje u prikupljanju novca za lokalnu bolnicu.

– Uz trčanje upoznajem zapanjujući krajolik otoka, ali i razvijam nova prijateljstva tako da ću se vratiti s mnogobrojnim iskustvima. Nakon povratka imam u planu do kraja godine diplomirati – objašnjava nam Kristina svoje planove.

Osim što postiže izvanredne rezultate u svom studentskom životu, svaki trenutak slobodnog vremena ulaže u obiteljski posao. Naime, njeni roditelji i starija sestra vode Seoski turizam Rakić, prekrasno imanje u selu Čabraji u okolici Križevaca. Ukoliko se želite kvalitetno odmoriti, pojesti ili popiti nešto autentično i domaće, velika je šansa da će vas poslužiti upravo zvijezda naše priče. Svestrana studentica Kristina Rakić, buduća doktorica i ljubiteljica životinja. Dobitnica Rektorove nagrade i pozitivan primjer svim budućim studentima.

U drugoj priči naše trilogije predstavit ćemo Mateju Pisačić, studenticu druge godine diplomskog studija kemije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.(ePodravina.hr)