Zadnju nedjelju svibnja godišnja plesna produkcija Plesnog studija Mali i veliki

Više od stotinu mladih plesačica iz Križevaca i okolice, Kalnika, Gornje Rijeke, Svetog Ivana Žabna, Koprivnice nastupit će u nedjelju, 31.svibnja, u Hrvatskom domu u Križevcima. Plesni studio Mali i veliki iz Križevaca jubilarnu, petu godinu zaredom, organizira svoju već tradicionalnu Godišnju plesnu produkciju.

Produkcija će se održati u Velikoj dvorani Hrvatskog doma s početkom u 18 sati. 120 plesačica u osam plesnih grupa pokazat će publici što su sve radile i plesale tijekom plesne sezone 2025./2026. Ulaznice pod cijeni od 5 eura je moguće kupiti na ulazu u dvoranu na dan produkcije, a voditeljica produkcije je Petra Slavečki.

– Imamo plesačice od 3.5 do 58 godina, godinama nastupamo na svim javnim manifestacijama u cijeloj županiji, osvajamo medalje na međunarodnim plesnim natjecanjima, i najvažnije – promoviramo plesnu umjetnost kao jedan od najboljih oblika vježbanja i kreativnog izričaja. Produkcije radimo za obitelji, prijatelje, i svu publiku koja nas godinama prati i podržava. Vaš pljesak i podrška su plesačicama najveća nagrada, zato dođite i podržite nas u što većem broju, istaknula je glavna organizatorica i voditeljica studija Lahorka Lojen.